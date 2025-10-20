El Río Verbena Fest 2026 sube el volumen con indie, pop y talento gallego

El Río Verbena Fest regresa con fuerza en 2026 para celebrar su quinta edición los días 21 y 22 de agosto en el exterior del Recinto Ferial de Pontevedra, consolidándose como una de las citas imprescindibles del calendario musical gallego. La organización, liderada por Esmerarte y el colectivo Río Verbena, ha revelado una primera tanda de artistas que mezcla nombres consagrados del indie nacional con propuestas emergentes que están dando que hablar en la escena alternativa española.

Encabezando el cartel estará Love of Lesbian, banda barcelonesa con más de dos décadas de trayectoria y un repertorio que combina introspección, ironía y emoción. Su gira actual, Viaje épico hacia la nada, ha sido celebrada por su capacidad de conectar con varias generaciones. Junto a ellos, Siloé, el proyecto liderado por Fito Robles, vuelve al festival tras su paso por la edición anterior, consolidando su propuesta de pop electrónico con tintes emocionales. También se suman La La Love You, que tras el éxito viral de El fin del mundo han demostrado que el punk melódico y el pop enérgico siguen teniendo cabida en los grandes escenarios.

El cartel se completa con nombres como Carlos Ares, joven compositor gallego que ha destacado por su sensibilidad artística y producción contemporánea; Sidonie, veteranos del pop alternativo que siguen reinventándose disco tras disco; y una selección de talentos emergentes como Yoli Saa, Luis Fercán, Cora, Sanguijuelas del Guadiana, Los Acebos y Señora DJ, encargada de cerrar cada jornada con una sesión ecléctica y festiva. Los abonos estarán disponibles desde el miércoles 22 de octubre a las 12:00h en rioverbena.com.

De parque fluvial a referente indie: así ha crecido el Río Verbena Fest

El Río Verbena Fest nació en 2022 como una propuesta modesta pero ambiciosa en el Parque de Tafisa, junto al paseo marítimo de Pontevedra. Su primera edición, celebrada el 24 de septiembre, apostó por una programación diversa que combinaba música urbana, pop y rock, con especial atención al talento gallego. En 2023, el festival dio un salto cualitativo al trasladarse al Recinto Ferial, ampliando su capacidad y consolidando su formato de dos días. Ese año, fue finalista en los Iberian Festival Awards como Mejor Nuevo Festival, lo que confirmó su impacto en la escena nacional.

Desde entonces, cada edición ha reforzado su identidad como espacio de convivencia entre generaciones y estilos. En 2024, el cartel incluyó a artistas como Xoel López, Coque Malla y Loquillo, mientras que en 2025 brillaron nombres como Nil Moliner, Pignoise, Efecto Pasillo y Álvaro de Luna, mostrando una clara apuesta por el pop-rock accesible y festivo. El festival ha sabido equilibrar propuestas consolidadas con descubrimientos frescos, convirtiéndose en una plataforma para artistas emergentes y en un punto de encuentro para el público gallego. Su evolución refleja el dinamismo de la escena independiente española y el compromiso de sus organizadores con una programación cuidada, diversa y pensada para disfrutar del verano en la Boa Vila.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.