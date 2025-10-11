El Sónar cambia de manos: adiós a sus fundadores, hola a una nueva era corporativa

Después de 32 años marcando el pulso de la música electrónica, la creatividad digital y el arte contemporáneo, el festival Sónar de Barcelona se despide de sus tres fundadores históricos: Enric Palau, Ricard Robles y Sergio Caballero. La noticia, confirmada por medios como La Vanguardia, El País y Binaural, marca el fin de una era para uno de los eventos más influyentes del circuito europeo. El relevo lo toma el belga François Jozic, fundador de Brunch Elektronic, quien asume el cargo de CEO bajo el paraguas de Superstruct Entertainment, promotora que adquirió la mayoría de acciones del festival en 2018.

La salida de los fundadores coincide con una fuerte polémica: el fondo de inversión KKR, vinculado a negocios en territorios palestinos ocupados, compró Superstruct en 2024, lo que desató un boicot masivo en la edición de 2025. Más de 30 artistas cancelaron sus actuaciones y otros convirtieron sus sets en plataformas de denuncia política. A pesar del ruido, el festival batió récords con 161.000 asistentes y se prepara para una edición 2026 completamente centralizada en la Fira Gran Via de L’Hospitalet.

Los fundadores no han hecho declaraciones públicas, pero su legado es indiscutible. En 1994, con apenas 25 millones de pesetas y 6.000 asistentes, lanzaron el primer Sónar en el MACBA y el CCCB. Desde entonces, el festival ha sido pionero en fusionar música avanzada con tecnología, arte y pensamiento contemporáneo. La incógnita ahora es si Jozic mantendrá esa esencia o si el Sónar se convertirá en otro engranaje de la maquinaria global de festivales. Por lo pronto, Superstruct gestiona más de 30 eventos en España, incluyendo el FIB, Viña Rock y Resurrection Fest, lo que plantea dudas sobre la singularidad futura del Sónar.

De colectivo artístico a icono global: el viaje creativo de los fundadores del Sónar

Antes de convertirse en arquitectos de uno de los festivales más influyentes del mundo, Enric Palau, Sergio Caballero y Ricard Robles eran parte del colectivo artístico Los Rinos y del grupo musical Jumo. Su visión compartida de una plataforma que uniera música electrónica, arte digital y pensamiento contemporáneo cristalizó en Sónar, cuya primera edición en 1994 fue un experimento cultural más que un evento comercial. Desde entonces, su dirección artística ha sido clave para posicionar el festival como un referente global, con ediciones en ciudades como Reykjavik, Buenos Aires, Hong Kong y Estambul.

La trayectoria de los tres fundadores no se limita al festival. Caballero, por ejemplo, ha desarrollado una carrera paralela como artista visual y cineasta, con obras que han sido exhibidas en museos y bienales internacionales. Robles, periodista de formación, ha sido el encargado de articular el discurso crítico del festival, mientras que Palau ha liderado la curaduría musical, apostando por nombres emergentes y consagrados como Aphex Twin, Björk, Thom Yorke, Arca, Laurie Anderson y Nina Kraviz. Su enfoque ha sido siempre el de romper barreras entre géneros, formatos y disciplinas, algo que se ha reflejado en secciones como Sónar+D, dedicada a la innovación tecnológica y el pensamiento digital.

Aunque su salida deja un vacío simbólico, el impacto de su trabajo perdura. El Sónar no solo ha sido un escaparate de tendencias musicales, sino también un laboratorio de ideas que ha influido en la programación de festivales como Mutek, Unsound o CTM Berlin. La pregunta ahora es si el nuevo liderazgo corporativo sabrá mantener ese espíritu experimental o si el festival se diluirá en la lógica del entretenimiento masivo. Lo que está claro es que el legado de Palau, Robles y Caballero seguirá resonando en cada beat que suene en el Sónar.

