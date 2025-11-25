El Vida 2026 se pinta de blanco con un cartel diverso y lleno de imaginación

El Vida Festival 2026 ya ha desvelado gran parte de su programación y promete ser una de sus ediciones más potentes. Bajo el lema Imagine, el festival se celebrará del 2 al 4 de julio de 2026 en los jardines de la Masia d’en Cabanyes, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). La propuesta busca invitar a imaginar un futuro más humano y libre, con la música como lenguaje universal.

Entre los nombres confirmados destacan Fatboy Slim, Guitarricadelafuente, Amaia, Ralphie Choo, Saint Etienne, Maria Arnal, Charlotte Cardin y La Ludwig Band, además de otros proyectos emergentes y locales que refuerzan la apuesta del festival por el talento catalán y estatal. Aún falta por anunciar un cabeza de cartel para la noche del viernes, así como el concierto inaugural y la programación del Vida Club, lo que mantiene la expectación alta.

El lema Imagine no es casual: el festival adopta una estética minimalista y reflexiva, con el blanco como color central, evocando portadas icónicas como el White Album de The Beatles o Imagine de John Lennon. La idea es convertir el espacio del festival en un lienzo abierto donde cada asistente proyecte sus propios sueños y esperanzas.

La edición número 12 del Vida combina estrellas internacionales con referentes estatales y nuevas voces, consolidando su reputación como uno de los festivales más cuidados y con mayor personalidad del panorama español. Con abonos y entradas de día ya disponibles en la web oficial, la cita se perfila como un encuentro imprescindible para quienes buscan algo más que música: una experiencia estética y emocional.

Fatboy Slim, el arquitecto del big beat que revolucionó la electrónica

Hablar de Fatboy Slim es hablar de uno de los nombres clave en la historia de la música electrónica. Detrás del alias está Norman Quentin Cook, nacido en Londres en 1963, quien comenzó su carrera como bajista de The Housemartins, banda con la que alcanzó el número uno en Reino Unido con Caravan of Love. Tras la disolución del grupo, Cook se reinventó como DJ y productor, adoptando el nombre de Fatboy Slim en 1995. Su debut en solitario llegó con Better Living Through Chemistry (1996), un álbum que ya mostraba su estilo explosivo y que incluía el hit Everybody Needs a 303.

El verdadero salto llegó en 1998 con You’ve Come a Long Way, Baby, un disco que definió el género big beat y que contenía himnos como The Rockafeller Skank, Praise You y Gangster Trippin. El videoclip de Praise You, dirigido por Spike Jonze, se convirtió en un fenómeno cultural y ganó múltiples premios. En 2000 publicó Halfway Between the Gutter and the Stars, con colaboraciones de Macy Gray y Bootsy Collins, y en 2004 regresó con Palookaville, donde exploró nuevas texturas sonoras.

Su legado no se limita a los discos: los directos de Fatboy Slim son legendarios, especialmente el Big Beach Boutique II de 2002 en Brighton, que congregó a más de 250.000 personas. Además, recopilatorios como The Greatest Hits – Why Try Harder (2006) han mantenido viva su influencia. Con temas como Right Here, Right Now y Weapon of Choice (este último con un icónico videoclip protagonizado por Christopher Walken), Fatboy Slim consolidó un estilo que mezcla funk, house y breakbeat con una energía inconfundible. Hoy, sigue girando por todo el mundo, demostrando que su propuesta no ha perdido frescura ni impacto.

Guitarricadelafuente, el cantautor que convirtió la intimidad en himnos generacionales

Álvaro Lafuente Calvo, conocido como Guitarricadelafuente, nació en Benicàssim en 1997 y comenzó su carrera compartiendo versiones en redes sociales en 2017. Su estilo mezcla indie folk, rumba y flamenco, con una voz cálida y un fraseo que conecta con la tradición y la modernidad. El salto definitivo llegó con sencillos como Guantanamera (2018), Catalina (2018) o Conticinio (2020), que se viralizaron y lo situaron como una de las promesas más singulares de la música española.

En 2022 publicó su primer álbum, La Cantera, un trabajo que exploraba la memoria, la raíz y la juventud perdida, con canciones como Vidalita del mar. El disco fue recibido con entusiasmo por la crítica y consolidó su lugar en la escena. En 2025 regresó con Spanish Leather, un segundo álbum más ambicioso, donde profundiza en sonidos internacionales y colaboraciones como Full Time Papi. Además, ha participado en proyectos con artistas como Natalia Lacunza en Nana triste y con Troye Sivan en temas como Midsummer Pipe Dream.

Su discografía refleja una evolución constante: de la frescura de sus primeros sencillos (Agua y Mezcal, Nacido Pa Ganar) a la madurez de sus álbumes, siempre con un sello personal que lo distingue. Hoy, Guitarricadelafuente es considerado uno de los cantautores más influyentes de su generación, capaz de llenar teatros y festivales con una propuesta íntima y universal.

Amaia, la voz que transformó la espontaneidad en una carrera sólida

Amaia Romero, nacida en Pamplona en 1999, se dio a conocer tras ganar Operación Triunfo 2017. Desde entonces ha construido una carrera marcada por la autenticidad y la experimentación. Su debut, Pero no pasa nada (2019), mostró un estilo pop delicado y confesional, con temas como El relámpago y Nadie podría hacerlo. El disco fue bien recibido y la posicionó como una artista capaz de trascender el fenómeno televisivo.

En 2022 lanzó Cuando no sé quién soy, un álbum más introspectivo y arriesgado, con canciones como Yo invito. Aquí exploró nuevas sonoridades y colaboró con artistas como Aitana y Alizzz, mostrando una madurez artística que sorprendió a la crítica. Su tercer trabajo, Si abro los ojos no es real (2025), consolidó su evolución hacia un pop más experimental y atmosférico, con temas como Nanai y Tocotó, que han recibido numerosos elogios.

Con tres discos de estudio y más de una decena de sencillos, Amaia ha demostrado que su carrera no depende de la televisión, sino de una búsqueda constante de identidad musical. Su capacidad para conectar con el público joven, su honestidad en las letras y su versatilidad la han convertido en una de las voces más importantes del pop español contemporáneo.

Saint Etienne, los cronistas sonoros del pop británico

Formados en Londres en 1990, Saint Etienne son un trío compuesto por Sarah Cracknell, Bob Stanley y Pete Wiggs. Su propuesta mezcla indie pop, electrónica y britpop, con un enfoque nostálgico y sofisticado. Su debut, Foxbase Alpha (1991), ya mostraba su capacidad para fusionar dance y pop con referencias culturales británicas. Le siguieron discos como So Tough (1993) y Tiger Bay (1994), que los consolidaron como una de las bandas más originales de la escena.

En 1998 publicaron Good Humor, un álbum grabado en Suecia que marcó un giro hacia un sonido más pulido y accesible. A lo largo de los años, han mantenido una discografía extensa con títulos como Finisterre (2002), Tales from Turnpike House (2005) y Words and Music by Saint Etienne (2012). En 2021 sorprendieron con I’ve Been Trying to Tell You, acompañado de una película conceptual, y en 2024 lanzaron The Night, seguido por International en 2025.

Saint Etienne no solo han sido músicos, sino también cronistas de la vida urbana británica, con letras que capturan la cotidianidad y la memoria cultural. Su mezcla de electrónica suave, melodías pop y referencias literarias los ha convertido en una banda de culto, admirada por críticos y fans por igual. Con más de tres décadas de trayectoria, siguen siendo un referente de cómo el pop puede ser tanto entretenimiento como reflexión cultural.

Charlotte Cardin, la voz canadiense que conquistó el pop alternativo

Charlotte Cardin, nacida en Montreal en 1994, comenzó su carrera como modelo y participante en La Voix, la versión canadiense de The Voice. Sin embargo, pronto se consolidó como una de las voces más prometedoras del pop alternativo gracias a su capacidad para combinar jazz, soul y electrónica con un estilo íntimo y sofisticado. Su primer EP, Big Boy (2016), llamó la atención por temas como Like It Doesn’t Hurt, donde ya mostraba su habilidad para narrar emociones complejas con sencillez.

En 2017 publicó Main Girl, otro EP que reforzó su perfil internacional y le abrió las puertas de festivales y giras en Norteamérica y Europa. El gran salto llegó en 2021 con su debut de larga duración, Phoenix, un álbum que alcanzó el número uno en Canadá y fue aclamado por medios como Pitchfork y Rolling Stone por su honestidad y producción elegante. Canciones como Meaningless y Passive Aggressive se convirtieron en himnos de su repertorio.

En 2023 lanzó 99 Nights, un segundo álbum más expansivo y experimental, con temas como Confetti y Next to You, que consolidaron su evolución artística. Su discografía refleja una búsqueda constante de identidad, con letras confesionales y una estética sonora que la sitúan entre las artistas más interesantes del pop contemporáneo. Hoy, Charlotte Cardin es considerada una de las grandes exportaciones musicales de Canadá, capaz de emocionar tanto en pequeños clubes como en grandes escenarios internacionales.

Maria Arnal, la exploradora de la memoria sonora y la experimentación

Maria Arnal, nacida en Barcelona en 1987, se ha convertido en una de las voces más singulares de la música española contemporánea. Su carrera comenzó junto a Marcel Bagés, con quien publicó el EP Verbena (2016) y el álbum 45 cerebros y 1 corazón (2017). Este trabajo, inspirado en la memoria histórica y la tradición oral, fue aclamado por los medios, que destacaron su capacidad para unir folclore y experimentación electrónica. Canciones como Tú que vienes a rondarme y A la vida se convirtieron en referentes de una nueva forma de entender la música popular.

En 2021, Arnal y Bagés regresaron con Clamor, un álbum que exploraba la relación entre tecnología, naturaleza y humanidad, con colaboraciones de artistas como Holzwarth y David Soler. El disco fue considerado uno de los más innovadores de la escena española, con temas como Milagro y Ventura que expandieron su propuesta hacia terrenos más electrónicos y conceptuales.

Maria Arnal ha mantenido una trayectoria coherente y arriesgada, siempre vinculada a la investigación sonora y la reflexión social. Su música no solo busca emocionar, sino también provocar preguntas sobre la memoria, la identidad y el futuro. Con una voz poderosa y una sensibilidad única, se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la última década en España, capaz de dialogar con la tradición y al mismo tiempo proyectarse hacia la vanguardia internacional.

