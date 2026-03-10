Es Jardí Mallorca 2026 apuesta por la nostalgia y la electrónica con The Corrs y Fatboy Slim como grandes reclamos del verano balear

El festival Es Jardí Mallorca 2026 ha anunciado dos de las citas más potentes de su cuarta edición: un ‘Special Show’ de The Corrs el 15 de agosto y una noche dedicada a la electrónica con Fatboy Slim el 3 de julio. Ambas fechas refuerzan la identidad del ciclo como “la terraza del Mediterráneo”, un espacio que combina música, gastronomía y experiencias diseñadas para el verano mallorquín.

El regreso de The Corrs es especialmente significativo: más de 20 años después de su única visita a la isla, el cuarteto formado por Andrea, Sharon, Caroline y Jim volverá a Mallorca para repasar un repertorio que marcó a toda una generación. Con discos como Forgiven Not Forgotten y Talk On Corners, y éxitos como “Breathless” o “Runaway”, la banda irlandesa se convirtió en una referencia del pop con raíces celtas. Su presencia en Es Jardí apunta a una noche de nostalgia luminosa y celebración colectiva.

Por su parte, Fatboy Slim inaugurará el escenario La Plaza con una sesión que promete ser una de las más multitudinarias del verano. El británico —ganador de un Grammy y dos Brit Awards— mantiene intacta su energía tras cuatro décadas de carrera, y sigue ofreciendo directos que mezclan humor, hedonismo y una colección de himnos que han definido la cultura de club: “Right Here, Right Now”, “The Rockafeller Skank”, “Weapon of Choice” o “Praise You”. Su actuación del 3 de julio será una de las grandes fiestas de la temporada.

Estas dos fechas se suman a una programación ya cargada de nombres populares: Bacilos y Coti (15 julio), Camela (16 julio), Iván Ferreiro (24 julio), Nil Moliner y R01 (30 julio), Sidecars y Miss Caffeina (6 agosto), Juan Magán (7 agosto), Delaossa (14 agosto) y Marta Santos (21 agosto). En total, un cartel que combina pop, electrónica, música latina, indie y propuestas locales, consolidando al festival como una de las citas imprescindibles del verano mallorquín.

La edición 2026 llega con una apuesta renovada por la experiencia: nuevos espacios, fiestas temáticas, mejoras en el recinto, una zona VIP rediseñada, nuevas gradas y una oferta gastronómica ampliada. Además, el festival mantiene su vocación familiar con el espacio infantil Es Jardinet y su compromiso con la escena local a través del escenario Sa Clariana, dedicado a artistas baleares.

