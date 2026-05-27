El Espai Vapor 2026 celebra su decimocuarta edición los días 3, 4 y 5 de julio en la Plaça Vapor Ventalló de Terrassa, dentro de la Fiesta Mayor de la ciudad, con un cartel que combina regresos emocionantes, bandas consolidadas del indie nacional y propuestas radicales de la escena experimental contemporánea. ¡Y con entrada gratuita!

Guitarras, fuzz y un regreso que llevábamos años esperando

El nombre más llamativo de esta edición llega desde Nueva York: The Pains of Being Pure at Heart regresan a España después de su gira de reunión de 2025, en la que tocaron por primera vez en siete años con su formación casi original para celebrar el aniversario de su debut homónimo. Referentes indiscutibles del shoegaze emocional y el noise pop de los 2000, su presencia en Terrassa es el tipo de confirmación que convierte un festival local en cita imprescindible para cualquier seguidor del género.

Triángulo de Amor Bizarro llegan al Espai Vapor en uno de los momentos más significativos de su trayectoria: veinte años de carrera y un disco nuevo, Mi Catedral, que confirma que la banda gallega no ha perdido ni un gramo de su capacidad para hacer daño emocional con distorsión. Ya cubrimos su nueva etapa y las primeras fechas de gira, y su directo en Terrassa se perfila como uno de los momentos del verano. Dame Area completan el trío de cabezas de cartel con su electrónica industrial y sus polirritmos tribales, una de las propuestas con más proyección internacional salidas del underground barcelonés en los últimos años, con el terrassense Viktor Lux Crux como una de sus mitades.

El segundo nivel que convierte el cartel en un argumento imbatible

La Plata regresan a Terrassa con Interzona, su nuevo trabajo, que navega entre synthwave, punk y post-punk con una soltura que los tiene cada vez más instalados en el núcleo duro del indie estatal. En paralelo, VVV [Trippin’You] presentarán MECHARADIO, un proyecto retrofuturista donde fusionan electrónica radical, mákina y jungle con una energía que necesita verse en directo para entenderse del todo.

El cartel se completa con nombres que representan lo mejor de la escena independiente actual en múltiples registros: Dharmacide y su universo entre shoegaze y dream pop; paco te quiero y su pop distorsionado y melancólico; Las Dianas, que siguen afilando su pop-punk con discurso propio; Ezpalak desde Euskal Herria con fuzz y psicodelia; Salvana, una de las apuestas emergentes del shoegaze nacional; y Los Chivatos con su caos punk-surrealista. Lys Morke, artista local que transita entre dark pop y electrónica experimental, aportará además una dimensión audiovisual al festival. Las sesiones correrán a cargo de Verushka, Amable DJ y Maadraassoo DJ.

Catorce ediciones con los pies en el suelo y el volumen al máximo

El Espai Vapor nació en 2013 como escenario alternativo dentro de la Fiesta Mayor de Terrassa y lleva catorce ediciones construyendo una identidad propia en el panorama de los festivales gratuitos de proximidad. Organizado por el Ajuntament de Terrassa e Indirecte, el festival ha apostado siempre por un modelo que prioriza la calidad artística sobre el impacto de los titulares, con carteles que han incluido a The Wave Pictures, Mujeres, El Columpio Asesino, Los Punsetes o los propios Triángulo de Amor Bizarro en ediciones anteriores.

Esta decimocuarta edición recupera la presencia internacional que había estado ausente en los últimos años y refuerza la apuesta por la escena experimental y electrónica junto a los nombres más sólidos del indie de guitarras. La identidad visual, a cargo de Bakoom, enmarca la programación en la idea de la música en directo como ritual colectivo. Gratuito, en un espacio abierto y con un criterio que no se negocia: el Espai Vapor sigue siendo, catorce años después, una de las citas más honestas del verano independiente en España. La web oficial del festival tiene toda la información.

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