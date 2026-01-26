Fernandocosta, Alcalá Norte y Sharif & Rapsusklei lideran las nuevas confirmaciones del Pirata Beach Fest

El Pirata Beach Fest encara su octava edición convertido ya en una de las citas imprescindibles del verano musical español. Del 8 al 11 de julio, el Polígono Benieto de Gandía volverá a transformarse en un hervidero de rock, rap, mestizaje y fusiones varias, con miles de asistentes —los ya habituales “piratas”— dispuestos a vivir cuatro días de música intensa a pocos minutos de la playa. El festival, que ha crecido edición tras edición, mantiene su apuesta por una programación diversa y valiente, capaz de reunir a referentes consolidados y nuevas voces que están marcando el pulso de la escena estatal.

La nueva tanda de confirmaciones llega con nombres de peso. El rapero ibicenco-granadino Fernandocosta, uno de los artistas urbanos más influyentes del país, aterriza en Gandía con su estilo crudo y directo, ese que lo ha convertido en un fenómeno generacional. Junto a él, la banda madrileña Alcalá Norte, considerada por buena parte de la prensa especializada como una de las sensaciones más potentes del indie reciente, aportará su característico “sonido cañón”. También se suman Sharif & Rapsusklei, dos figuras históricas del rap español que, tras años de amistad y carreras paralelas, han decidido unir fuerzas en un show conjunto que promete intensidad lírica y complicidad sobre el escenario.

El avance incluye además al veterano Alberto Gambino, referente del rap festivo y descarado; a los valencianos Holistiks, con su mezcla explosiva de funk, rock y rap; y a Attica, que aportarán su propuesta de rock-pop-metal alternativo. Todos ellos se integran en un cartel que ya contaba con más de cuarenta nombres anunciados, entre ellos La Gossa Sorda, La Fúmiga, Molotov, Figa Flawas, La Pegatina, Evaristo, Hoke, Lia Kali, The Tyets, Yung Beef, Buhos, Non Servium, Mägo de Oz o Sanguijuelas del Guadiana, además de una larga lista de bandas clave del rock estatal como Talco, Boikot, La Fuga, Segismundo Toxicómano, Reincidentes, El Último ke Zierre o Doctor Prats. Un despliegue que confirma que el Pirata Beach Fest sigue decidido a superarse año tras año.

Fernandocosta: una carrera marcada por la autenticidad y el impacto generacional

La trayectoria de Fernandocosta es uno de los casos más llamativos de crecimiento orgánico dentro del rap español reciente. Nacido entre Ibiza y Granada, el artista comenzó a ganar notoriedad a través de plataformas digitales y colaboraciones con productores y MCs de la escena underground. Su estilo, directo y sin artificios, lo situó rápidamente como una voz reconocible dentro del panorama urbano. Con el tiempo, su propuesta se consolidó gracias a un enfoque que combina crudeza narrativa, beats contundentes y una presencia escénica que ha ido creciendo a medida que sus giras se ampliaban por todo el país. Su impacto ha sido especialmente notable entre el público joven, que ha encontrado en él un referente de autenticidad y cercanía.

En su discografía destacan trabajos que han logrado cifras de reproducción millonarias y que lo han posicionado como uno de los nombres más sólidos del rap estatal contemporáneo. Su evolución artística ha ido acompañada de una mayor ambición sonora, incorporando influencias que van del boom bap clásico a sonidos más actuales sin perder su identidad. La prensa especializada ha señalado en varias ocasiones su capacidad para conectar con la realidad cotidiana de su generación, algo que se refleja tanto en sus letras como en la energía de sus directos. Su presencia en el Pirata Beach Fest 2026 no solo refuerza el peso del rap dentro del cartel, sino que confirma el estatus de Fernandocosta como uno de los artistas más relevantes del momento.

Sharif & Rapsusklei: dos trayectorias paralelas que confluyen en un proyecto compartido

Sharif y Rapsusklei son dos pilares del rap español de las últimas dos décadas. Ambos han construido carreras sólidas, respetadas y profundamente influyentes, cada uno con un estilo propio pero unidos por una sensibilidad lírica que ha marcado a varias generaciones de oyentes. Sharif, con su enfoque poético y reflexivo, ha desarrollado una discografía que destaca por su profundidad emocional y su capacidad para convertir la introspección en arte. Rapsusklei, por su parte, ha sido una figura clave en la expansión del rap en español, combinando versatilidad, compromiso social y una voz inconfundible que lo ha llevado a colaborar con artistas de múltiples escenas.

La unión de ambos en un show conjunto supone un acontecimiento especialmente relevante para los seguidores del género. No se trata solo de dos MCs compartiendo escenario, sino de la convergencia de dos universos creativos que han evolucionado en paralelo durante años. Su propuesta conjunta promete un recorrido por sus trayectorias, reinterpretaciones de temas emblemáticos y una química que nace de una amistad de larga data. Para el Pirata Beach Fest, contar con ellos significa reforzar su apuesta por el rap de autor, ese que combina mensaje, técnica y emoción. Y para el público, será una oportunidad única de ver a dos de los grandes referentes del hip hop español en un formato que celebra su legado y su vigencia.

Alcalá Norte: del subsuelo madrileño al estatus de banda revelación absoluta

La historia de Alcalá Norte es la de un ascenso fulgurante que, aun así, se siente completamente lógico para cualquiera que haya seguido de cerca la escena independiente española de los últimos años. El cuarteto madrileño irrumpió con una mezcla de urgencia, crudeza y una identidad sonora tan marcada que, desde sus primeros directos, quedó claro que no eran “una banda más”. Su propuesta bebe del post‑punk, del rock urbano y de una sensibilidad pop muy particular, pero lo hace con una personalidad tan afilada que resulta imposible confundirlos con nadie. La prensa especializada ha destacado su capacidad para capturar el pulso de una generación que vive entre la precariedad, la ironía y una rabia contenida que ellos transforman en canciones que funcionan como himnos instantáneos. Su crecimiento ha sido meteórico: de salas pequeñas a festivales de gran formato, pasando por una base de fans que no deja de expandirse gracias a un boca‑oreja imparable y a una presencia en directo que combina actitud, precisión y un carisma casi eléctrico.

Su discografía, aunque todavía breve, ya ha dejado una huella profunda. Su álbum debut, Alcalá Norte, publicado en 2024, fue recibido como uno de los discos más potentes del año, con críticas que subrayaban tanto la solidez de su propuesta como la madurez de su sonido pese a tratarse de un primer trabajo. Canciones como La vida cañón, El club de los 27 o La ley de la gravedad —todas ellas convertidas en favoritas del público— muestran su habilidad para combinar riffs contundentes, letras que oscilan entre lo generacional y lo autobiográfico, y una producción que potencia su carácter directo sin perder detalle. El disco no solo los situó en el mapa, sino que los consolidó como una de las bandas llamadas a liderar el relevo del rock alternativo español. Desde entonces, Alcalá Norte ha seguido girando sin descanso, afinando su sonido y preparando el terreno para un segundo trabajo que, según han insinuado en entrevistas recientes, buscará expandir su universo sin renunciar a la esencia que los ha convertido en una de las revelaciones más celebradas del panorama actual.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.