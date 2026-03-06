Festial! 2026 desvela su cartel por días y confirma a Lori Meyers y Rigoberta Bandini como grandes reclamos de una edición en expansión

Festial! 2026 ya tiene su cartel organizado por días y vuelve a situar a Alcázar de San Juan como uno de los puntos calientes del calendario musical de primavera. El festival celebrará su nueva edición los días 22 y 23 de mayo, con una Fiesta de Bienvenida el 21, y lo hará en el Complejo Polideportivo Municipal, un recinto que se ha convertido en el corazón de esta cita manchega que crece edición tras edición.

La programación arranca el jueves 21 de mayo con una jornada gratuita que funciona como calentamiento oficial. Alejo, Jaguayano, La Sonrisa de Julia y Maikie serán los encargados de encender motores y de trasladar el ambiente Festial! al público desde el primer minuto, consolidando una tradición que ya forma parte de la identidad del evento.

El viernes 22 de mayo será la primera gran noche del festival, encabezada por Lori Meyers, una de las bandas más queridas del indie nacional. Compartirán escenario Niña Polaca, Sexy Zebras, Veintiuno, Bita y Modelo, en una jornada marcada por guitarras, pop energético y un espíritu generacional muy reconocible. Ese mismo día, al mediodía, el Escenario Plaza Ayuntamiento acogerá FESTIAL! CLUB, con sesiones de Alex Curreya, Stanz Dj y Superframe, llevando el festival al centro urbano y ampliando la experiencia más allá del recinto principal.

El sábado 23 de mayo estará liderado por Rigoberta Bandini, una de las artistas más influyentes del pop español reciente. La acompañarán Marlena, Sanguijuelas del Guadiana, Chinches DJs, Las Petunias y Puño Dragón, conformando una noche diversa que mezcla sensibilidad pop, energía festiva y nuevas voces de la escena estatal. En paralelo, el Escenario Plaza Ayuntamiento acogerá FUTURE FESTIAL!, un espacio dedicado al talento emergente con Niños Bravos, Oslo Ovnies, Popi&Sito, The Cbb y un artista sorpresa que se revelará en el momento.

Festial! mantiene su apuesta por un modelo accesible, familiar y conectado con la ciudad. La zona de acampada —que este año “tendrá premio”— y la opción de glamping refuerzan la experiencia completa, mientras que la conexión directa en tren con Madrid subraya su carácter sostenible. La organización, impulsada por El Planeta Sonoro y Deltoro Management junto al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, vuelve a contar con el apoyo del Patronato Municipal de Cultura y Turismo, la Junta de Castilla-La Mancha y la Diputación de Ciudad Real, además de los patrocinios de Vibra Mahou y la Denominación de Origen La Mancha.

