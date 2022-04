Festival: Confirmada la séptima edición de Huercasa Country Festival

El festival referencia del country en España está de vuelta. Tras dos años cuya celebración se ha visto interrumpida por razones obvias, Huercasa Country Festival confirma la nueva edición 2022.

Riaza volverá a acoger el mejor festival de música country de este país en el verano de 2022. Los próximos días 16 y 17 de julio volverá a acontecer una edición muy especial de Huercasa Country Festival.

El sábado 16 de julio, el Campo de Fútbol “Las Delicias” será de nuevo el recinto donde estará ubicado el escenario principal de Huercasa Country Festival. Por su parte, durante la mañana del sábado 16 como el domingo 17 de julio, el festival se trasladará a la Plaza Mayor con música en directo, Country Line Dance y actividades gratuitas.

Esta será una edición, la de 2022, en la que todos los amantes de la música celebraremos el cincuenta aniversario de un disco clave para entender la música que suena en Huercasa Country Festival. El cincuenta aniversario de “Harvest” de Neil Young. Are You Ready For The Country?

Además, se activa la venta de las primeras entradas a precio reducido de 35€ + gastos de gestión (oferta limitada hasta el 21 de abril o fin de existencias).

Las entradas están ya disponibles aquí.

