Festival Cruïlla 2025: Alanis Morissette y Thirty Seconds to Mars lideran la celebración

El Festival Cruïlla ha revelado los primeros artistas confirmados para su 15ª edición, que se celebrará del 9 al 12 de julio de 2025 en el Parc del Fòrum de Barcelona. Este año, el Cruïlla 2025 contará con la presencia de la icónica Alanis Morissette y la banda de rock alternativo Thirty Seconds to Mars, liderada por Jared Leto.

Alanis Morissette, una de las cantantes y compositoras más influyentes de la música contemporánea, se presentará el sábado 12 de julio. Con siete premios Grammy en su haber y una carrera llena de éxitos, Morissette sigue cautivando al público con su música profundamente expresiva. Después de una gira impresionante por Norteamérica, está lista para continuar su Triple Moon Tour por el Reino Unido, Europa y Sudamérica, haciendo una parada especial en el Cruïlla.

Por otro lado, Thirty Seconds to Mars también se unirá al festival, presentando su sexto álbum It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day. La banda de los hermanos Leto ha sido un pilar en la escena del rock experimental y promete un espectáculo inolvidable en Barcelona. Con casi 23 años desde su álbum debut, siguen llenando grandes escenarios y batiendo récords en todo el mundo.

El Festival Cruïlla, con las incorporaciones de Alanis y TSTM, se ha consolidado como una de las citas musicales más importantes del verano en Barcelona, ofreciendo una experiencia única que combina música, humor, arte y cultura. Las entradas ya están a la venta en cruillabarcelona.com y seetickets.com. ¡No te pierdas esta oportunidad de vivir un evento memorable!