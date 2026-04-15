Festival Gigante 2026 crece: nuevas incorporaciones, abonos a 40€ y un cartel que mezcla generaciones sin complejos

El Festival Gigante 2026 sigue engordando un cartel que ya apuntaba alto y que ahora confirma su voluntad de ser uno de los encuentros imprescindibles del verano. La organización ha anunciado una nueva tanda de artistas que amplía el espectro sonoro del evento y refuerza su identidad: un festival donde conviven pop, electrónica, indie, mestizaje y memoria colectiva, todo ello con abonos a un precio especialmente competitivo: 40€ con gastos incluidos.

Entre los nombres más destacados aparece Belén Aguilera, una de las voces más influyentes del pop español actual, que llega tras el impulso de Anela y un directo cada vez más sólido. También se suman Ginebras, que continúan su ascenso imparable gracias a la energía contagiosa de su tercer álbum Donde nada es para tanto. La apuesta electrónica crece con Zahara Rave, el proyecto más nocturno y libre de Zahara, y con la versatilidad de Queralt Lahoz, capaz de moverse entre flamenco, soul, rap y electrónica con una naturalidad arrolladora. El toque histórico lo pone Chimo Bayo, figura clave de la electrónica valenciana cuyo directo sigue siendo sinónimo de celebración colectiva.

El festival completa esta tanda con una larga lista de propuestas emergentes y consolidadas —Comandante Twin, Aiko el Grupo, The Molotovs, Delacueva, Ona Mafalda, Casino Montreal, Oslo Ovnies, Musgö, Estrogenuinas, La 126, Lola Vila, Santa Bautista, Bita, La Niña Paracaídas, Late Capital, Popi & Sito, Chinches o Toobaldsound— que refuerzan la idea de un cartel diverso, transversal y pensado para descubrir, bailar y compartir.

Los abonos ya están disponibles por 40€ y la organización recuerda que la edición de 2026 volverá a apostar por un entorno cómodo, accesible y familiar, con más de cincuenta artistas y el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara y Vibra Mahou. Una propuesta que, un año más, busca consolidarse como una cita imprescindible para quienes quieren vivir la música sin etiquetas ni barreras generacionales.

Gigante 2026: un festival que crece mezclando generaciones y estilos sin perder su esencia

Desde su nacimiento, el Festival Gigante ha construido una identidad basada en la convivencia de escenas, edades y formas de entender la música. Su evolución ha sido constante: de ser un encuentro indie de referencia a convertirse en un espacio donde caben el pop más actual, la electrónica histórica, el mestizaje contemporáneo y las propuestas emergentes que marcan el futuro. A lo largo de sus ediciones, el festival ha sabido mantener un equilibrio entre nombres consagrados y nuevos talentos, apostando por un ambiente cercano y accesible que lo diferencia de otros eventos masivos. Con cada nueva edición, Gigante reafirma su compromiso con la diversidad musical y con una experiencia que celebra tanto la nostalgia como el descubrimiento, convirtiéndose en un punto de encuentro intergeneracional que sigue creciendo sin perder su esencia.

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