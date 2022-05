Festival: Hirian anuncia el cartel completo de su cuarta edición

El próximo sábado 28 de mayo, Bilbao BBK Live aterrizará en Santutxu para celebrar la cuarta edición de Hirian, el preludio del festival que cada año acerca la cultura y la diversidad a un barrio de la capital vizcaína. Hirian, ‘en la ciudad’ en euskera, convertirá por un día las calles y plazas de este emblemático barrio en una fiesta de asfalto con una programación musical de vanguardia, ecléctica y abierta a todos los gustos.

23 artistas pasarán por los cuatro escenarios repartidos por diferentes zonas del barrio: la autora de Soy maricón, la voz de la generación Z más disidente, la performer y cantante queer Samantha Hudson con su nuevo show Liquidación Total de tintes antifascistas, religiosos y muy irónicos, los referentes estatales del rock Sex Museum, la legendaria banda liderada por Biovac Aviador Dro, la Punky Party Reggae banda Potato o la banda liderada por Amaia Tirapu Kokoshca con sus canciones precisas. En el apartado más urbano (y femenino) de Hirian encontramos a la abanderada y referente del trap estatal Albany, Euskoprincess con su Lehendakari y las letras de amor perreables de Maria Escarmiento. También llegarán a la capital vizcaína los sonidos dosmileros de Hofe x 4:40, la versatilidad y sonidos trap e hyperpop de MDA, L’Haine con su trap herencia rap y r&b y los raperos de gaztetxe Mutiko, Tattaa y Denso. Más propuestas fruto de la eclecticidad musical del evento serán ZA & La TransMegaCobla, la nueva unión del dueto ZA! con La MegaCobla y Tarta Relena o la fusión de neo soul, hip hop y house con el Caribe de Çantamarta así como The Limboos con su r&b latino. El punk también tomará las calles con los históricos Borrokan o La Élite, el proyecto de Yung Prado y David Burgués. A todos ellos se unirán también el colectivo Plasaporros desde Granada con su nexo música-fiesta y Samuraï con su pop pegadizo y generacional. Sin olvidar la representación electrónica, el Basoa in the city, en el que estarán GAZZI, Yung Prado, Tronis y Rocío del colectivo madrileño Chica Gang, una muestra de la reinterpretación del género más subversiva.

Cartel completo de HIRIAN 2022

ALBANY

AVIADOR DRO

BORROKAN

ÇANTAMARTA

LA ÉLITE

EUSKOPRINCESS

GAZZI

HOFE X 4:40

KOKOSHCA

L´HAINE

THE LIMBOOS

MARIA ESCARMIENTO

MDA

MUTIKO & TATTA & DENSO

PLASAPORROS

POTATO

ROCÍO

SAMANTHA HUDSON

SAMURAÏ

SEX MUSEUM

TRONIS

YUNG PRADO

ZA! & LA TRANSMEGACOBLA

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!