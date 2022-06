Festival: Horarios Mad Cool 2022

Ya están aquí los horarios de Mad Cool 2022 para que puedas organizar tu recorrido por el recinto de Valdebebas a partir del próximo miércoles 6 de julio. Por supuesto, también vienen los tan temidos solapes, que desafortunadamente, también forman parte del día a día de todo gran festival.

¿Twenty One Pilots o Chvrches el miércoles? ¿The Killers o St Vincent el jueves? ¿The War On Drugs o Phoebe Bridgers el viernes? ¿Florence + The Machine o Editors el sábado? Difíciles elecciones…

Horarios del Miércoles 6 de julio

Horarios del Jueves 7 de julio



Horarios del Viernes 8 de julio



Horarios del Sábado 9 de julio



Horarios del Domingo 10 de julio



