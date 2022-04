Festival: Huercasa Country Festival anuncia los primeros nombres de su edición 2022

Nikki Lane (USA), Mike & The Moonpies (USA) y Riders Of The Canyon encabezan las primeras confirmaciones del festival referencia del country en nuestro país. Y es que, los próximos días 16 y 17 de julio, volverá a acontecer una edición muy especial de Huercasa Country Festival.

El sábado 16 de julio, el Campo de Fútbol “Las Delicias” será de nuevo el recinto donde estará ubicado el escenario principal de Huercasa Country Festival para disfrutar de una jornada completa con la mejor música Country y Americana.

Durante la mañana del sábado 16 como el domingo 17 de julio, el festival se trasladará a la Plaza Mayor de Riaza con música en directo, Country Line Dance y actividades gratuitas.

Este será un año especial en la que todos los amantes de la música celebraremos el cincuenta aniversario del “Harvest” de Neil Young, un disco clave para entender la música que suena en Huercasa Country Festival.

Are You Ready For The Country?

En esta nueva edición, tras este difícil paréntesis que todos hemos sufrido, os necesitamos más que nunca para seguir dando continuidad a este acontecimiento, único en su género y cita ineludible para disfrutar de la buena música de raíces. Un festival hecho por y para los fans de la música y con un ambiente y espíritu que solo los que lo han vivido pueden describir.

