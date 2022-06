Festival: Incubus sustituyen a Queens of The Stone Age en Mad Cool Festival 2022

Los cambios de última hora están afectando con fuerza a los principales festivales veraniegos, como hemos podido comprobar estos días en Primavera Sound, y Mad Cool no podía ser menos. Según ha comunicado la organización, Queens of The Stone Age no podrá actuar finalmente en el festival madrileño, ya que por motivos ajenos al mismo, se ha visto obligado a cancelar su gira completa y han sido sustituidos como cabezas de cartel del viernes 8 de julio por Incubus, que acompañarán a Muse, Alt-J y muchos más.

La banda californiana, formada a inicios de los noventa, se ha convertido en uno de los grupos de metal alternativo de referencia. La mezcla más versátil y atrevida de rock, post-grunge, heavy metal, funk, jazz y techno para la noche del viernes.

Además, hay 21 nuevas incorporaciones al cartel: los ya mencionados Incubus junto a Mother Mother, Don Broco, CL, Only The Poets, Alyona Alyona, Noisy, Alina Pash, ORSLOK, Jimena Amarillo, b1n0, Florence Arman, Gurriers, Megane Mercury, Gui Aly, Amor Líquido, Mori, Andreew, Miqui Brightside (dj set), Laura Put dj y Mechudo (dj set).

Mad Cool Festival, que este año celebra su quinta edición en el recinto de Valdebebas-IFEMA, cuenta con cinco días de conciertos y música para todos los gustos. Todos ellos de la mano de Metallica, Florence + the Machine, Imagine Dragons, Haim, The Killers, Sigrid, Twenty One Pilots, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Arlo Parks, Pixies, Wolf Alice y más de 150 artistas que hacen que el cartel de Mad Cool Festival 2022 sea histórico.

