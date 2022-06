Festival: La Bien Querida y Juani Mustard se suman al cartel de CRANC Illa de Menorca Festival 2022

Una colección de experiencias musicales y artísticas única en un entorno paradisíaco. Así podríamos resumir en pocas palabras esta edición de CRANC Illa de Menorca Festival, esa suerte de festival boutique que cada semana nos sorprende con una nueva razón para convertirse en el plan imprescindible por excelencia. Y a esa larga lista de motivos hoy se suman nuevas y poderosas razones tan suculentas como La Bien Querida y Juani Mustard.

Un par de conciertos imprescindibles que se incorporan el viernes 22 de septiembre a la programación de Es Claustre y a los que, por si fuera poco, acompaña una selecta equipación de DJ’s. Mezcladores encarnados en propuestas como Sonidero Mandril, Juana y sus hermanas, Alcapone Selector y La Rubia Pincha ¡Waw!

Era cuestión de tiempo que La Bien Querida formara parte de una cita tan exquisita como CRANC Illa de Menorca Festival. Con seis trabajos en su haber y uno inminente cocinándose en el horno (de su famosa cocina pop), «Paprika«, nadie duda de que Anita es una de las voces más representativas del indie nacional. Hasta el espacio Es Claustre la isla balear llegará, como decíamos, el viernes 22 de septiembre y en formato acústico, para hacer gala de la creatividad, la sensibilidad y la puntería que siempre la han caracterizado.

La acompañará en la misma jornada el músico chileno Juani Mustard, que debutó en 2020 con el single «Andrea, you are a selfish woman«, atrayendo rápidamente la atención de público y crítica gracias a su sonido folk rock de tintes nostálgicos. Con «Tourist«, su primer EP, revalidó su posición como artista emergente a tener en cuenta y, en la actualidad, se encuentra inmerso en su primer LP, «Con una ayudita de mis amigos«. Un álbum colaborativo que recibiremos en la segunda mitad de este año vía Hotel Records y donde cada canción ha sido realizada en conjunto con músicos provenientes de Latinoamérica, Norteamérica o Europa.

Toda la programación de DJs

Y como no solo de conciertos vive el hombre y la mujer, hoy también se hace pública la selección de DJ’s que se encargarán de alargar las noches hasta que el cuerpo aguante. Un exquisito elenco para todos los gustos que incluye nombres como Sonidero Mandril, ese colectivo impulsor de la escena tropical y afro bass de nuestro país, dedicado a promover y experimentar con los sonidos tropicales mezclados con ritmos electrónicos. Del mismo modo, podremos disfrutar de la propuesta de Juana y sus hermanas, expertas en sacudir tus oídos con su miscelánea musical, que mezcla matraca de la buena, rock sixties con ritmos latinos y canción popular con la voz femenina como protagonista.

Junto a ellos, gozaremos igualmente con la experiencia de Alcapone Selector. Conductor musical de varios locales nocturnos en Asturias desde 1989 y en la actualidad en afincado en Menorca, es un amante de la música en su sentido más amplio, moviéndose entre etiquetas, épocas y estilos como pez en el agua. Versatilidad y larga trayectoria fuera de las pautas comerciales puesta al servicio de nuestras caderas, ¿qué más podemos pedir?.

Y para cerrar esta alineación, La Rubia Pincha también tomará el control de la cabina de CRANC Illa de Menorca Festival. A medio camino entre la precisión técnica y el egotrip propio de cualquier pinchadiscos, lo de esta sevillana es una suerte de all access musical. Por sus sesiones pasa todo aquello conformado a partir de ritmos, loops, melodías y dinámicas sonoras, empezando por Germán Coppini o The Cure y acabando por LCD Soundsystem o Pony Bravo, de los que toma aquel lema que dice «lo único que quiero es montar una buena fiesta y que la gente se lo pase bien conmigo».

Fiestas de Presentación

Por si fuera poco, hace tan solo unos días la cita menorquina desvelaba las dos fiestas de presentación que nos tiene preparadas a modo de aperitivo. Dos noches de marcado carácter femenino que reunirán sendos talentos, a cada cual más arrollador: Holly Miranda y Christina Rosenvinge. La primera, el jueves 1 de septiembre en Es Claustre de Mahón y, la segunda, el sábado 3 de septiembre en el Teatro Principal de Mahón.

Todo ello sin mencionar su maravilloso concierto de clausura, que nos permitirá disfrutar de forma totalmente gratuita de Emilia y Pablo en la galería Hauser & Wirth de la Isla del Rey el 25 de septiembre y en colaboración con Chilemúsica.

Y un repaso al cartel

Y en medio de lo anteriormente mencionado, otorgando un tiempo para coger aire, una programación musical de órdago que concentra, además de los citados La Bien Querida y Juani Mustard, a nombres internacionales como Temples, la estrella mexicana Kevin Kaarl o Los Blenders. Les acompañarán propuestas nacionales de altos vuelos, encarnadas en formaciones del calibre de Belako, El Columpio Asesino, The Parrots, El último vecino, Rocío Saiz, Alanaire y Anna Ferrer. Ahí es nada.

Venta de entradas

Este es el momento para adquirir tus abonos o entradas de día y no quedarte fuera del mejor plan con el que despedir el verano ¡porque esto huele a sold out de manual! Te esperan en siguiente enlace por 55 euros (+ GdG), en el caso de los abonos, mientras que los tickets del jueves o el viernes tienen un precio de 18 euros (+ GdG). Podrás comprar también entradas de sábado a tan solo 25 euros (+ GdG). Y aunque no te lo creas, aún nos quedan más sorpresas por desvelar para esta edición de CRANC Illa de Menorca Festival.

