Festival: Morcheeba y Hercules & Love Affair serán los cabezas de cartel internacionales de San Miguel Tribu Festival

San Miguel Tribu Festival ha anunciado a sus dos cabezas de cartel, sendas confirmaciones internacionales que solo hacen incrementar aún más las ganas que tenemos de que llegue el momento. De este modo, Morcheeba y Hercules & Love Affair pasan a formar parte del elenco de la cotizada cita, que ya contaba de por sí con un cartel de esos que quitan el hipo.

Y aunque no sean necesarias las presentaciones de rigor, nunca viene mal hacer un poco de memoria y reconocer la relevancia de una banda como Morcheeba. Casi 30 años sobre los escenarios y un sinfín de himnos avalan a los ingleses, formación de referencia en los 90 y símbolo del trip hop junto a estrellas como Massive Attack o Portishead. Hasta San Miguel Tribu Festival llegarán el sábado con Blackest Blue bajo el brazo, su décimo disco, editado el pasado año. Hablamos de una de las bandas europeas más influyentes de nuestro tiempo, con más de 60 millones de escuchas en plataformas y canciones que han formado parte de conocidas series y películas de culto.

Y ya estamos deseando practicar nuestros mejores pasos de baile el viernes 16 de septiembre con Hercules & Love Affair, ese portento de la música dance que es el conjunto norteamericano liderado por Andy Butler. Hace tan solo unas semanas desvelaron One, el primer avance de su primer álbum en cinco años, In Amber, que se estrenará el próximo 17 de junio y que podremos degustar (y danzar) en directo en San Miguel Tribu Festival. Un adelanto en el que ha contado con la colaboración de Anohni (alma mater de Antony and The Johnsons) con la que, de hecho, ha escrito buena parte de las canciones de este flamante y esperado disco.

Además, ya está disponible la distribución por jornadas de San Miguel Tribu Festival y, desde hoy, se encuentran también a la venta las entradas de día. De este modo, la entrada para el viernes 16 de septiembre tendrá un precio de 25 euros (+GG), la del sábado 17 puede adquirirse por 28 euros (+GG) y la del domingo 18, por un importe de 18 euros (+GG).

Pero como siempre, te recomendamos que te hagas con el abono completo, con el que podrás vivir los tres días de festival por el fabuloso precio de 55 euros (+GG). Igualmente está disponible el Pack familiar por un total de 120 euros (+GG), que incluye 2 abonos para adultos y 2 abonos para los más pequeños. Finalmente, también tienes a tu disposición el Abono Kids, con los siguientes precios: 10 euros (+GG) para niños de entre 3 y 12 años, y 16 euros (+GG) para el tramo de entre 13 y 15 años.

Por si fuera poco, desde hoy está habilitada la venta de entradas físicas, que pueden adquirirse en el restaurante Carabás, situado en la calle del Carmen, número 2. Del mismo modo, estamos trabajando para ofrecer en las próximas semanas nuevos puntos de venta físicos en diversos locales de la capital burgalesa.

Y es que en San Miguel Tribu Festival podrás disfrutar de propuestas tan estimulantes como la de los mexicanos Kevin Kaarl y Silvana Estrada, o de ese entente mágico que han conformado Los Estanques y Anni B Sweet. Tendrás la oportunidad de vibrar con la electrónica de raíz de Baiuca y prendarte de ese prodigio del shadow pop que es Rojuu. También te espera la dulzura sin límites de Valeria Castro, la bendita mixtura de Queralt Lahoz y Karmento o la sacudida rockera pero amistosa de Mujeres.

Todo ello sin mencionar uno de los grandes alicientes del evento, a celebrar del 16 al 18 de septiembre: el primer concierto conjunto que ofrecerán Fetén Fetén y Depedro, o la buena dosis de talento local con la que cuenta el festival, encarnada en nombres como Goiko o Mario Andreu. Espera, no hemos terminado aún. También nos acompañarán joyitas como Aqueelion, Akkan, Gabriel Ríos, El nido, Guadalupe Álvarez Luchía, Tereresa o Daniel Guantes.

Además, este año tenemos mucho que celebrar porque San Miguel Tribu Festival recupera su formato habitual, volviendo a inundar de música y arte las calles del centro histórico de la ciudad durante el día. Al mismo tiempo, estrena un flamante espacio de conciertos al caer la tarde -accesible y cercano- ubicado en los Jardines del Centro de Creación Escénica «La Parrala», que permitirá disfrutar con total comodidad de su amplia oferta musical.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!