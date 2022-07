Festival: Mudhoney liderarán la primera edición de Alhambra Monkey Day el 17 de septiembre en Sevilla

Tras dos aplazamientos forzosos, los norteamericanos Mudhoney visitarán finalmente Sevilla el próximo sábado 17 de septiembre. Los imponentes muros del CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo) acogerán ¡por fin! la primera edición de Alhambra Monkey Day, un nuevo hermano de la familia Monkey que contará también con otros invitados de excepción: Los Chicos, La URSS, TzeTze, y Branquias Johnson.

Considerados por muchos como la banda que puso los cimientos del grunge, vale que los norteamericanos no llegaron a tener el impacto generacional-mediático-icónico de Nirvana (nadie lo tuvo, en ese movimiento) ni tampoco vendieron tantos discos como Pearl Jam o Soundgarden. Pero fueron ellos quienes dieron el disparo de salida, quienes colocaron el primer ladrillo, quienes abrieron la espita. Fueron también el primer grupo que triunfó en el sello Sub Pop, la discográfica que desde Seattle impulsó y capitalizó la mayor parte de aquel movimiento, y en la que Mudhoney ha publicado casi la totalidad de su obra. En su música confluyeron el músculo del heavy metal, la actitud del punk y el primitivismo del garage. El ruido y el descuido, la amenaza y la diversión. Fundados en 1980, han publicado una decena de álbumes y media docena de EPs desde entonces. Una muestra de su longevidad (y de su frescura): tanto el disco que publicaron en 1992, «Piece Of Cake», como el que sacaron en 2013, «Vanishing Point«, llegaron al número 9 de la lista del Billboard estadounidense en su apartado Top Heatseekers, destinado a destacar las ventas tanto de artistas nuevos como de aquellos en desarrollo. En pleno y sempiterno eufórico estado de forma, siguen con las pilas bien cargadas: su último LP de estudio es «Digital Garbage«, de septiembre de 2018, y su último EP, «Morning In America«, de septiembre de 2019.

Pero como no solo de Mudhoney vive el fan, en este nuevo Alhambra Monkey Day arroparán a los de Seattle los artistas ya anunciados en su momento, que tampoco han querido perderse tan magna cita: Los Chicos o el blasón del rock’n’roll dionisíaco; esos estajanovistas del punk que son La URSS; los ruidosos TzeTze, dúo maravillas surgido de las cenizas de Monotonus y Fabuloso Combo Espectro; y el blues cacharrero del señor Branquias Johnson, siempre tan elegante como bestia.

El próximo sábado 17 de septiembre, desde las 21.00 horas, estos artistas de órdago prometen, a golpe de guitarrazo, convertir el CAAC – Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla en un auténtico polvorín.

¿Planazo para un sábado de septiembre en Sevilla, no? Pues ya puedes hacerte con tu entrada, ¡si no lo has hecho ya!, a través de Dice, ¡y al fantástico precio de tan solo 25 euros! Las entradas a este precio de promoción están volando y están ya a puntito de agotarse. Una vez se agoten, el precio subirá a 30 euros y en taquilla, la entrada costará 35 euros. Pero, consejo de amigo, no es cuestión de ahorro sino de ser previsor: ¿de verdad te quieres arriesgar a quedarte a las puertas de un fiestón con Mudhoney al frente? ¡Ve reservando entonces ya tu sitio!