Festival: Muse sustituirán a Foo Fighters como cabezas de cartel de Rock in Rio Lisboa 2022

El próximo mes de junio, cuatro años después de la última edición de Rock in Rio Lisboa, el Festival volverá – ¡y también Muse! La organización del festival acaba de anunciar el nombre de su nuevo cabeza de cartel para esta próxima edición, confirmando el regreso de la banda británica Muse a la Ciudad del Rock (sede del festival) para un espectáculo que marcará (no sólo) el primer día del evento.

Muse tomará el escenario principal el próximo 18 de junio, actuando en la misma franja que los anteriormente anunciados Foo Fighters. Será la 4ª vez que el tan aclamado trío se suba al escenario del Rock in Rio Lisboa, después de agotar las entradas de la edición de 2008 y haber vuelto para dos majestuosas presentaciones en las ediciones de 2010 y 2018 – la última edición del festival antes de la pandemia. Pero la historia de amor entre Muse y los fans portugueses es más antigua, ya que se remonta a agosto de 2000, año de su primer concierto en el país.

Conocida por grandes éxitos como «Time is Running Out», «Plug in Baby», «Undisclosed Desires», «Madness», entre tantos otros, la banda británica, ganadora de varios premios GRAMMY, sigue conquistando el mundo y el próximo mes de junio lo demostrará en el Parque Bela Vista con un espectáculo que ya se puede anticipar como impresionante. Los fans pueden esperar, sin duda, un espectáculo lleno de energía – como ya es su prerrogativa – y un set list que probablemente incluirá «Won’t Stand Down» y «Compliance», dos de los singles que componen su nuevo álbum (Will of the People), producido por ellos mismos y que será lanzado durante el mes de agosto de este año.

Todos los fans que ya hayan comprado las entradas antes de la cancelación de Foo Fighters podrán elegir si quieren mantener su entrada, cambiarla para otro día del festival o pedir el reembolso. Toda la información sobre las entradas estará disponible en www.rockinriolisboa.sapo.pt desde el 25 de abril.

La próxima edición de Rock in Rio Lisboa será muy especial, con 14 horas de entretenimiento por día. Además de un cartel repleto de salidas, como The National, Liam Gallagher, Duran Duran, a-ha, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Post Malone, Anitta, Jason Derulo, a los que se une ahora Muse, el recinto del festival cuenta con seis escenarios más además del Principal (Galp Music Valley, Rock Your Street, Super Bock Digital Stage, Palco Yorn, Palco Chef’s y Game Stage), además de actuaciones en la calle, espectáculos de stand-up, actuaciones de los fenómenos más recientes de la palabra digital como Podcasts y TikTokers, pool parties, una noria con muchas sorpresas y premios, una tirolina que atraviesa el público en el Escenario Principal, menús de comida firmados por chefs portugueses, un circuito dentro del recinto con actividades para las familias, diversos contenidos y nombres de la industria del juego, baile, ¡y mucho más!

Sobre Muse

Compuesta por el guitarrista y cantante Matthew Bellamy, el bajista Chris Wolstenholme y el baterista Dominic Howard, la banda británica Muse fusiona en su música el rock progresivo, la electrónica y las tendencias experimentales de Radiohead. Los tres amigos comenzaron a tocar juntos a los 13 años. En 1997 adoptaron el nombre de Muse y publicaron su primer EP, titulado como la banda. El grupo llamó poderosamente la atención de la crítica y la industria discográfica gracias a su sonido poderoso y sus impactantes presentaciones en vivo. La banda alcanzó el estrellato internacional al pasarse a Warner, compañía para la que editarían los aclamados Black Holes and Revelations (2006), The Resistance (2009) y The 2nd Law (2012). Su octavo disco, Simulation Theory, apareció en 2018.

