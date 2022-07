Festival: Nace El Perfest con La M.O.D.A., Viva Suecia o Shinova como principales atractivos

Parece que sigue habiendo huecos para nuevos festivales en nuestro panorama. Hoy hemos conocido el nacimiento de El Perfest, un nuevo festival que nace en Esquivias, Toledo, y que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de septiembre en la explanada del recinto ferial. Para esta primera edición, acaban de confirmar los primeros nombres: La M.O.D.A., Viva Suecia, Shinova, Barry B, Bauer, Jack Bisonte, Monteperdido y We Are Not DJ’s, aunque aún quedan más nombres por desvelar.

Se trata de una producción de El Planeta Sonoro y Deltoro Management, que arranca por todo lo alto y viene a apoyar, desarrollar y fomentar la cultura musical en la escena de Toledo. Un evento que toma como pilares principales la integración, igualdad y sostenibilidad en su organización, producción y celebración.



Con cuidado y dedicación, El Perfest ya está aquí y muy pronto conoceréis todas las sorpresas que tiene por mostrar.