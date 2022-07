Festival: Phe Festival anuncia programación completa con Los Planetas o Digitalism como principales atractivos

Phe Festival, que se celebrará en Puerto de la Cruz del 15 al 20 de agosto, crece en su séptima edición incorporando nuevos espacios y experiencias al mismo tiempo que amplía la oferta musical con 22 actuaciones en directo. Esta propuesta llenará los rincones de la ciudad turística de música y tendencias, con una programación que busca reconectar públicos y que se mantiene fiel a los valores adquiridos desde la primera edición: ofrecer un plan perfecto de vacaciones en Canarias en un esfuerzo colectivo por revitalizar la oferta cultural y la imagen exterior.

El festival da un salto cualitativo en cuanto a la selección de artistas que forman parte del cartel de esta edición. Prueba de ello es la participación de Los Planetas, banda de referencia en la música independiente, o el incremento de la presencia internacional con el dúo alemán Digitalism y referencias procedentes de Latinoamérica como Instituto Mexicano del Sonido y Mula. A estos conciertos se suman los de Viva Suecia, Maika Makovski, Xoel López, Alizzz, Queralt Lahoz, Dani, The Parrots, Kokoshca, Adiós Amores, Las Dianas, Chaqueta de Chándal, El Faro, Lucia Tachetti, The Weeird, Baldosa y Mollo & The Freestyle Poodoo Experts que, repartidos en dos escenarios, convertirán el viernes 19 y sábado 20 de agosto el recinto ubicado en la explanada del muelle de Puerto de la Cruz en una celebración de lo mejor de la escena independiente.

La incorporación de un segundo escenario es una de las principales novedades de Phe 2022. Una medida que satisface el interés demostrado desde hace años por el festival de ampliar la oferta musical, de manera que pueda incorporarse también más presencia de grupos canarios.

Experiencia vacacional

Además de las jornadas de conciertos, Phe Festival vuelve a incluir una variada programación de actividades paralelas con Phe Urban Sports, Phe Yoga y Phe Gallery, multiplicando los atractivos con la propuesta expandida Phe Summer Camp, un catálogo de experiencias relacionadas con el deporte urbano, el turismo activo, la naturaleza y un estilo de vida saludable que tendrá lugar del 15 al 19 de agosto sintonizando con una ciudad rica en identidades.

Con la experiencia acumulada en ediciones anteriores, el festival mantiene la apuesta de Phe Urban Sports. El jueves 18 de agosto el skatepark de San Antonio acogerá el campeonato regional de skate y BMK, además de exhibiciones de riders y patinadores. Paralelamente, el muelle pesquero de Puerto de la Cruz volverá a ser escenario del concurso de saltos acrobáticos al mar Water Jump, que regresa el viernes a la programación de Phe. El festival, que continúa promocionando la participación de competidores de todas las islas con una bolsa de viaje para el traslado gratuito, finalizará la jornada deportiva del jueves con una entrega de premios en el recinto de conciertos, en un acto que contará con actuaciones musicales relacionadas con la cultura urbana y el hip hop.

Phe Gallery también ofrecerá novedades este año, ya que su programación se extenderá por el municipio de Puerto de la Cruz haciendo de la ciudad un escenario al aire libre. A la habitual muestra colectiva de artistas canarios en el Espacio Cultural Castillo de San Felipe, se suma una serie de encuentros relacionales de artes performativas en diferentes ubicaciones que tendrán lugar los viernes comprendidos entre la inauguración de la exposición, el 30 de julio, y las jornadas de conciertos.

Este año Phe Yoga mantiene su oferta de prácticas y diversifica espacios, una apuesta por fomentar la cooperación con algunos centros de la ciudad en un modelo colaborativo y sostenible de economía circular, gestionado como marco público-privado.

La página web phefestival.es y las redes sociales ofrecerán información actualizada con los detalles de las actividades, convocatorias y novedades que conforman la programación de Phe 2022.

Paquetes promocionales

Con la intención de posicionar el municipio como un referente de la música en directo, Phe ha puesto en marcha una campaña de ámbito nacional que, bajo el título #HolidaysMatters, ofrece 100 abonos gratuitos a los viajeros procedentes de la Península que acrediten contar con un billete de avión para una estancia en Puerto de la Cruz en las fechas en que se celebra el festival. Se puede acceder a la promoción a través del siguiente enlace: phefestival.es/ven-a-tenerife/

Phe Festival facilita también la asistencia desde otras islas del archipiélago canario para esta cita veraniega en la que el público se reencuentra con la música en vivo, pudiendo descubrir los atractivos que ofrece el municipio y el norte de Tenerife durante la semana del festival.

De esta manera, renueva su promoción de paquetes que incluyen vuelos desde Gran Canaria, Lanzarote y La Palma (resto de islas a consultar), alojamiento en hoteles de tres y cuatro estrellas, y abono para los dos días del festival. En el caso de los residentes en Tenerife, podrán adquirir paquetes con abono para el festival y hotel. Phe Festival ofrece en sus canales online toda la información sobre esta campaña de Phe 2022, con precios oscilan entre 100 y 197 euros, en función del lugar de destino y el alojamiento escogido.

Phe Festival celebra su séptima edición consolidando su apuesta por la música y las tendencias actuales, una labor que le ha llevado a ser reconocido como un referente en el ámbito regional y nacional, según el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea que lo destaca como el acontecimiento cultural del año 2021 en Canarias.

Con las expectativas puestas en reactivar el sector de las industrias creativas al tiempo que amplía sus públicos, el festival encara su séptima edición en Puerto de la Cruz. Los abonos para las dos jornadas de conciertos, así como las entradas sueltas, están a la venta en la plataforma Tickety.es, con un aforo de 5.000 personas por día.

