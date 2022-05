Festival: Primavera a la Ciutat 2022 llenará de música todos los rincones de Barcelona

Por supuesto, Primavera Sound Barcelona – Sant Adrià 2022 será todo lo que pase durante los dos fines de semana en los que nos reencontraremos con el Parc del Fòrum, pero también todo lo que pase entre uno y otro. Que no será poco precisamente. Entre los días 5 y 8 de junio, más la jornada de bienvenida del 1 de junio, 14 salas y espacios de Barcelona acogerán cerca de 200 actuaciones en un Primavera a la Ciutat sin igual. Un festival paralelo y complementario al propio festival, lleno tanto de segundas oportunidades (y hasta terceras y cuartas) como de ocasiones únicas para completar la oferta musical del vigésimo aniversario de Primavera Sound. Por un lado, el público podrá volver a ver a artistas que también actúan en alguno de los dos fines de semana; por el otro, encontrará en la programación multitud de conciertos y fiestas que solo ocurrirán en el marco de Primavera a la Ciutat.

En definitiva, cinco jornadas para recorrer de arriba a abajo el circuito de salas de Barcelona con la participación de Sala Apolo y La (2) de Apolo, Razzmatazz 1 y Razzmatazz 2, Sidecar, Paral·lel 62, RED58, La Tèxtil, La Nau, LAUT, Bóveda y VOL, así como del Poble Espanyol y la adyacente Upload. Además, el 12 de junio llegará la clausura oficial de Primavera Sound con la fiesta Brunch -On The Beach. ¿Tienes ganas de gastar las fuerzas que te queden después del primer fin de semana? ¿Te apetece un poco de calentamiento antes del segundo? ¿Quieres descanso activo entre uno y otro? ¿O quizá despedir el festival como se merece? Elige tu propia aventura en Primavera a la Ciutat.

De cerca. Cuando decimos que Primavera a la Ciutat será un festival en sí mismo, no mentimos. Empezando porque cuenta con sus propios cabezas de cartel, reclamos incontestables que a estas alturas de sus respectivas carreras no se dejan ver fácilmente en las distancias cortas. El poderío de Megan Thee Stallion y la colección de himnos de Beck es tal que difícilmente puede contenerse en una sala de conciertos, pero en el contexto de Primavera a la Ciutat será posible. Más allá de que su presencia también esté confirmada en el Parc del Fòrum en alguno de los dos fines de semana, la posibilidad de acercarse como pocas veces a su directo o al de la súper estrella soul Jorja Smith o los todavía incombustibles Interpol suena a experiencia irrepetible.

Club de clubes. Primavera a la Ciutat supondrá la celebración definitiva de la vuelta a las salas de conciertos de Barcelona, pero también un homenaje a la cultura de club en todas sus formas y vertientes, reactivada por fin como un ecosistema clave para la vida musical y social de cualquier ciudad. Desde la sesión de Goldie en la fiesta del colectivo Draft para recordarnos cómo rugen el jungle y el drum’n’bass cuando rugen de verdad hasta el refugio dancehall del Bad Gyal’s GoGo Club, pasando por la Trance Party de Evian Christ, el huracán singeli de DJ Travella, la retrospectiva reguetón de DJ Playero o la puesta de largo de nuevos valores del clubbing de aquí como Gazzi o Yung Prado, las madrugadas en Primavera a la Ciutat se bailarán de infinitas maneras.

El festival favorito de tu sello favorito. Durante dos décadas, el relato de Primavera Sound siempre ha estado ligado al de las casas discográficas más inquietas del mundo musical. Una relación que quedará materializada en Primavera a la Ciutat de la mano de varios showcases en los que los sellos que explican a qué suena el presente exhibirán todo su potencial en sus propias fiestas. Por ejemplo, PC Music reunirá a 100 gecs, Hannah Diamond o A.G. Cook en una celebración del pop del futuro, Young presentará una sesión de Jamie xx, YEAR0001 escribirá otro capítulo dentro de su historia como colectivo de culto con Yung Lean a la cabeza y 4AD estará representado por nuevas sensaciones como Dry Cleaning y Erika de Casier, pero Secretly Group, City Slang, Brownswood Recordings, Hivern Discs, Nyege Nyege, Cønjuntø Vacíø y Awesome Tapes From Africa también protagonizarán eventos temáticos que, por pura logística, tendrán aroma de cita única en el calendario.

Vuelta al Poble Espanyol. Como siempre, Primavera Sound 2022 volverá a ser una ventana abierta al futuro de la música desde la que observar antes que nadie los artistas y sonidos del mañana, pero Primavera a la Ciutat también propondrá una simbólica vuelta al pasado con unos cuantos conciertos en el Poble Espanyol, el recinto donde entre 2001 y 2004 se celebraron las cuatro primeras ediciones del festival. El miércoles 1 de junio, con los directos de The Linda Lindas (revelación teen-punk que se suma al cartel para actuar tanto en el Poble Espanyol como en el Parc del Fòrum el 2 de junio en su debut fuera de Estados Unidos), Wet Leg, Teto Preto y Rina Sawayama dando la bienvenida al festival, el domingo 5 de junio, con Little Simz coronada como nueva reina del rap británico o el pop orgullosamente chicano de Cuco, y el miércoles 8, con Phoenix de regreso a Barcelona nueve años después, las leyendas shoegaze Ride o el groove universal de Khruangbin, Primavera Sound volverá a sonar en el Poble Espanyol.

Solo en Primavera a la Ciutat. Vista en modo panorámico, la programación de Primavera a la Ciutat es un hecho insólito, cinco días en los que se alinearán los astros, una especie de parque de atracciones de la música contemporánea. Pero vista al detalle, con todas sus particularidades, se convierte directamente en un milagro casi imposible de igualar. ¿Dónde confluyen King Gizzard and the Lizard Wizard tocando tres días consecutivos, The Magnetic Fields e Hidrogenesse dialogando en su propio dialecto pop, los Sons of Kemet de Shabaka Hutchings apadrinando lo mejor de la nueva escena jazz londinense, Danny L Harle y DJ Pastis montando la fiesta Harlecore, Bladee, Ecco2k y Thaiboy Digital fusionándose en la boyband Drain Gang, Los Hijos de Yayo reivindicando su condición de pioneros del trap en español, Saramalacara y Dillom debutando en Europa como nuevas estrellas urbanas argentinas en una noche junto a la chilena Lizz y Chill Mafia, DJ Playero desenfundando su alias DJ Naranjito? Solo en Primavera a la Ciutat.

El fin de fiesta. Como un festival de doce días no se puede clausurar de cualquier manera, la cita del domingo 12 de junio con Brunch -On The Beach en la playa de Sant Adrià de Besòs servirá para despedir con honores una edición histórica a todos los niveles. Nina Kraviz, Amelie Lens y Peggy Gou, reunidas como las tres grandes estrellas de las cabinas, encabezarán una fiesta diurna con vistas al mar para aprovechar Primavera Sound hasta la última nota.

Un plano muy especial. En colaboración con l’Escola Joso: Centre de Còmic i Arts Visuals de Barcelona, todos los espacios y salas involucrados componen una serie de planos ilustrados para guiarte en tu ruta por Primavera a la Ciutat. Todos los mapas son obra de una selección de alumnas y alumnos de la escuela.

Plano de Primavera a la Ciutat

Acceso a los conciertos

El acceso a los conciertos de Primavera a la Ciutat está incluido tanto en las entradas para un fin de semana como en las entradas para los dos fines de semana de Primavera Sound Barcelona – Sant Adrià 2022. Todos los shows dispondrán de un 15% del aforo reservado para entradas individuales que se pondrán a la venta en DICE el miércoles 11 de mayo a las 16:00 a un precio de 15 € más gastos de distribución. El aforo de todos los conciertos estará sujeto a las capacidades de las respectivas salas.

