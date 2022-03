Festival: SonRías Baixas 2022 cierra su cartel con nuevas incorporaciones

SonRías Baixas 2022 ultima el regreso del festival en gran formato para este verano. La cita musical en la península del Morrazo (Pontevedra) presentó recientemente nuevas incorporaciones a su cartel. Una docena de bandas se suman a un line up que llenará de energía las noches de agosto de Bueu. Nombres como La M.O.D.A., Rels B, Eskorzo, Sofía Gabanna, Ciudad Jara, Sara Hebe, Bala, Suu, JazzWoman, Emlan, Maurino y Cool Nenas se unen a las bandas ya confirmadas, como son Kase.O, Tanxugueiras, Rayden, Buhos, Arnau Griso, García Mc & Nación Quilombo y Balkan Paradise Orchestra.

El festival de gran formato regresará del 4 al 6 de agosto con tres jornadas de conciertos en las Rías Baixas, con zona de acampada a 150 metros de la playa y con un cartel con propuestas variadas y para todos los públicos conformado por artistas de diferentes estilos que transitan entre el rap, las músicas de raíz, el pop, el mestizaje, el rock o el stoner. Bandas como Tanxugueiras, La M.O.D.A., Bala o Ciudad Jara presentarán sobre el escenario de SonRías Baixas sus trabajos discográficos más recientes, en un festival en el que Arnau Griso se despedirá del público gallego y en el que Eskorzo o Rayden continuarán celebrando su 25º y 20º aniversario sobre los escenarios, respectivamente.

Conciertos por días

Los conciertos del SonRías Baixas arrancarán el jueves 4 en una jornada protagonizada por los ritmos urbanos y por la apuesta de programar artistas jóvenes con carreras emergentes. Las personas asistentes podrán disfrutar del magnetismo único y pop urbano de Rels B, que cuenta con decenas de millones de seguidores en todo el mundo; del inconfundible sonido de la promesa del rap argentino Sofía Gabanna; de la rapera valenciana JazzWoman, siempre dispuesta a abordar en sus letras temas como la denuncia social o el empoderamiento femenino; del «future latin» de Maurino; y de la energía de Cool Nenas, preparadas para ofrecer la fiesta perfecta.

El viernes 5 el SonRías Baixas continuará con su habitual espíritu festivo, lleno de potencia y energía, con las actuaciones de Kase.O, que regresa a Bueu en la gira del 10º aniversario de «JazzMagnetism», tras agotar las entradas del año pasado; Rayden, conocido por su lírica y habilidad para fusionar géneros musicales siempre definido por el sello original: el rap; Ciudad Jara, que presentará su nuevo disco «Cinema», en un potente y ecléctico directo; Buhos, el grupo festivo de referencia en Cataluña y en el Estado en la actualidad; Bala, auténticas referentes de la escena del rock/metal alternativo; Emlan, con su nuevo y sorprendente show de rock y pop; y García Mc & Nación Quilombo, que propondrá un viaje estimulante por las diez islas de su «Arquipélago Quilombo».

El festival cerrará esta edición el sábado 6 de agosto con las actuaciones de Tanxugueiras, el trío de pandereteras que está revolucionando la música tradicional gallega; La M.O.D.A., una de las bandas con el directo más potente del momento, presentando su «Nuevo Cancionero Burgalés»; Arnau Griso, en el que será su concierto de despedida ante el público gallego; Eskorzo, una auténtica bomba energizante diseñada para que el público no deje de moverse ni un solo segundo; Sara Hebe, siempre imparable y versátil, presentando nuevo trabajo en el que será su único concierto en Galicia este verano; los vientos y percusiones de las dinámicas Balkan Paradise Orchestra; y Suu, siempre acompañada de su ukelele y que ya es una de las músicas catalanas más seguidas y escuchadas en la actualidad.

Abonos y entradas de día a la venta

Están a la venta desde el viernes 18 de marzo a través de la web oficial del festival, www.sonriasbaixas.info, las entradas de día de SonRías Baixas. El público podrá adquirir sus tickets para cada jornada (jueves 4, viernes 5 o sábado 6) desde 30 euros (más gastos de gestión) a través de este espacio web. La cantidad de entradas de día -que no incluyen acceso a la zona de acampada- será limitada, pero en la página SonRías el público podrá obtener el abono de 3 días, una posibilidad que permite a las y a los asistentes disfrutar de las tres jornadas del festival y acceder a la zona de acampada. Las personas interesadas en esta modalidad de entrada todavía pueden conseguir en www.sonriasbaixas.info los últimos abonos a precio reducido por 45 euros (más gastos de gestión).

Además, a la hora de comprar las entradas, el público tendrá la opción de solicitar la promoción precarga de su pulsera cashless. La selección de esta propuesta implicará, automáticamente, una recarga gratuita del saldo (de un 10% sobre el precio de la entrada) en su pulsera, que será el sistema único de pago en el interior del recinto.

SonRías Baixas 2022

SonRías Baixas, organizado por la promotora PlayPlan, es uno de los grandes eventos de música en directo del verano en Galicia. En este 2022 el Festival SonRías Baixas recupera su gran formato para presentar una amplia, festiva, dinámica y potente programación que tendrá lugar el primer fin de semana de agosto, concretamente, los días 4, 5 y 6 en Bueu (Península do Morrazo, Pontevedra).

La proyección de SonRías Baixas no conoce fronteras y este año el evento es finalista en tres categorías de la sexta edición dos Iberian Festival Awards, los premios que reconocen cada año a los mejores festivales de España y Portugal. En el caso de SonRías, cuenta con tres candidaturas finalistas: Best Communication & Marketing Strategy, Best Hosting and Reception e Best Use of Technology: Enterticket | Idasfest. Los premios se darán a conocer el próximo 26 de marzo en una gala que se celebrará en Lisboa.

ARTISTAS POR DÍAS SONRÍAS BAIXAS

Jueves 4 de agosto

RELS B • ARTISTA POR CONFIRMAR

SOFÍA GABANNA • JAZZWOMAN

MAURINO • COOL NENAS

Viernes 5 de agosto

KASE.O JAZZ ALL MAGNETISM

RAYDEN • CIUDADJARA

BUHOS • BALA

EMLAN • GARCÍA MC & NACIÓN QUILOMBO

Sábado 6 de agosto

LA M.O.D.A. • TANXUGUEIRAS

ARNAU GRISO • ESKORZO • SARA HEBE

BALKAN PARADISE ORCHESTRA • SUU

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!