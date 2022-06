Festival: The Strokes cancelan su actuación en el primer fin de semana del Primavera Sound 2022

Siguen los cambios y cancelaciones en el Primavera Sound 2022 tras el anuncio oficial del festival de hace un par de días. Ahora es el turno de The Strokes, quienes no actuarán este viernes 3 de junio como estaba previsto en un principio.

Según el comunicado de la organización, han intentado solventar todas las dificultades desde que la banda cancelase su concierto en Boston del 28 de mayo, pero el positivo en COVID de uno de los integrantes de la banda lo ha hecho imposible, a pesar de que la banda ya estuviese en Barcelona, a excepción de uno de sus integrantes, que no había podido desplazarse por motivos de salud.

Ayer por la noche, el propio grupo comunicó que «debido a un caso positivo de COVID-19 en The Strokes, debemos cancelar su concierto en Primavera Sound el viernes por la noche. La banda volverá a los escenarios la semana que viene en Estocolmo, y actuará en el segundo fin de semana de Primavera», así que al menos hay una segunda oportunidad para verles.

Al saber que, definitivamente, la actuación del viernes 3 no podrá llevarse a cabo, la organización ha hecho todo lo que estaba en nuestras manos para buscar una sustitución. Pero hay nombres que no están de gira o que tienen shows en exclusividad en otros festivales u otras ciudades. Sabemos que de Primavera Sound se espera lo inesperado, un truco unexpected, pero este contexto postpandémico ha desactivado en varias ocasiones el plan A, el B y hasta el C.

Ante esta situación, el festival ofrece a todas las personas que posean una entrada de día Para el viernes 3 la posibilidad de asistir también a la jornada del viernes 10 de junio (para la cual se mantiene el concierto de The Strokes tal como estaba previsto) sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional, tan solo presentando nuevamente la entrada.

Además, Mogwai se incorporan a la jornada de mañana (viernes 3 de junio, escenario Cupra) y Caribou actuará en el escenario Pull8.Bear para hacer sonar el himno Can’t Do Without You a lo grande.

Ha habido bajas, sí, pero también muchas incorporaciones para que este sea un gran Primavera Sound a pesar de los envites de la mala fortuna o los coletazos de la COVID-19.

Sobre The Strokes

Pese a estar claramente inspirado en la historia del rock y en íconos neoyorquinos como Television, Velvet Underground y Ramones, el sonido directo, pulsante y contagioso de The Strokes redefinió el rock alternativo de comienzos del nuevo milenio. Su extraordinario debut Is This It (2001) rejuveneció completamente la escena e influyó decisivamente en una nueva generación de bandas emergentes como Arctic Monkeys, The Libertines o The Killers. En sus sucesivos discos el grupo fue introduciendo nuevos elementos a su paleta básica con resultados algo desparejos, a excepción del magnífico Room on Fire (2003). Sus miembros pasaron buena parte de la década de 2010 abocados a proyectos solistas, aunque volvieron a reunirse en 2020 para ofrecer uno de sus mejores discos, The New Abnormal.

Fuente: Apple Music

Discografía de The Strokes

Is This It (2001)

Room on Fire (2003)

First Impressions of Earth (2005)

Angles (2011)

Comedown Machine (2013)

The New Abnormal (2020)

