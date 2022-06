Festival: Zeporock 2022 presenta su programación completa y horarios

El pueblo de El Toboso se prepara para la vuelta del festival Zeporock con más ganas que nunca. Y es que la vuelta será por todo lo alto y con una programación que se extenderá durante todo el fin de semana, un total de 9 bandas y dos DJs formarán una propuesta que aúna el eclecticismo de las mejores bandas de la escena emergente nacional y con denominación de origen manchega. Grupos como Messura, The Grooves, Ruta 57, Saturna, Bonita, The Quartet Tarantino, Vulva Loo, The Groove Trotters y The Rebel Boogie Trio serán los encargados de avivar la llama de un festival que se ha convertido en referente de la música emergente ya no solo de La Mancha, si no del panorama nacional

La séptima edición del #ZepoRock22 se celebrará los días 17, 18 y 19 de junio en el Toboso con una propuesta formada no solo por conciertos, y consolidando la fórmula de tres días de programación con conciertos al aire libre, clases de baile, Djs, exhibiciones musicales, talleres infantiles, pasacalles, catas de vino, degustaciones y su mítica piscina. Esta iniciativa que apuesta por deslocalizar y democratizar la música llevándola al entorno rural, siempre con la bandera del eclecticismo y la accesibilidad, gracias a sus populares precios de entradas y abonos, hacen que todo aquel que quiera disfrutar de un día de música en familia pueda disfrutarlo en la patria de Dulcinea.

VIERNES 17 PASACALLES

Arrancar un festival con chupinazo y pasacalles musical, con sorpresas musico-teatrales en los balcones del pueblo, es toda una declaración de intenciones. El soul funk visceral de The Groove Trotters en el inmejorable entorno de la terraza «The Park», el rock reivindicativo y empoderado de Vulva loo, y el espíritu «tarantiniano» y festivo de The Quartet Tarantino, ambos ya en el recinto del Zeporock, serán los encargados de arrancar el festival el viernes 17 de junio, tomando las calles de El Toboso y llevando la música en directo desde lugares icónicos del pueblo al recinto del festival, donde tras los conciertos el Dj residente Sticky Rice incendiará una pista de baile de césped.

SÁBADO 18 RECINTO ALBERGUE DULCINEA

Las zonas verdes y la piscina del albergue Dulcinea de El Toboso volverán a vibrar el sábado 18 de junio con una programación que se extenderá durante todo el día y que estará dirigida a todos los públicos. Los más pequeños, que disfrutarán en familia de talleres infantiles, espectáculo de clowns, pintacaras y de la piscina, que permanecerá abierta desde las 12 hasta las 20 horas, la exhibición de la escuela de música creativa de Alcázar de San Juan y la bailarina Rocío Molina, que revivirá los años 60 con una clase grupal de Twist, pondrán punto y final a una mañana con los «Zepokids» como protagonistas.

Será por la tarde cuando se encadenarán los conciertos desde las 19 horas hasta la madrugada, se irán sucediendo las propuestas de bandas como Messura, que desde su formación en Logroño en 2017 ha ido creciendo y consolidándose como uno de las principales esperanzas del rock en castellano. La apuesta descarada de The Grooves, por el electrorock y el baile más elegante, presentarán su último e incendiario LP «Heroica» en el ZepoRock. El Funkrock más combativo vendrá de la mano de los madrileños Ruta 57 que hará escala en el Toboso dentro de su gira «Mamá voy a comer de esto». Desde Barcelona, la fusión de grunge, post-rock, stoner y psicodelia de Saturna es otra de las grandes apuestas del festival, una banda de rock de la vieja escuela, capaz de repartir riffs estridentes y ritmos contundentes, pero emocionando con la sensibilidad de sus composiciones. La guinda manchega a este pastel la pondrá la fusión más zeporra de folk castellano-manchego y psicorock, con la que Bonita lleva el folclore a otra dimensión, un relámpago en la estepa manchega. Una jornada ecléctica que culminará como siempre con la sesión del residente DJ Reputo, agitando su cocktelera musical mezclando todo tipo de estilos con electrónica,

Los abonos están a la venta a un precio anticipado de 20 euros a través de su web y en https://entradium.com/events/zeporock-festival-2022

DOMINGO 18 RECINTO ALBERGUE DULCINEA

El domingo el festival pondrá punto y final maridando música y productos de la tierra: Cata de vinos con denominación de origen La Mancha, degustación de productos típicos de la zona y su ya tradicional concierto vermút, con The Rebel Boogie Trio reinterpretando clásicos del rockabilly, country y rhythm and blues de los años 50′, mientras los zeporros podrán darse un chapuzón en la piscina y despedirse hasta la siguiente edición.

El #ZepoRock22 vuelve, además, con una nueva iniciativa para alojar a sus asistentes en las casas de los vecinos de la localidad manchega de el Toboso, poniendo en contacto a zeporr@s y toboseños, en busca de una convivencia más profunda que dinamice el entorno rural y visibilice una forma de vida que se resiste a perecer, todo ello a través de su web y rrss.

La séptima edición del ZepoRock está patrocinada por el Ayuntamiento de El Toboso, Denominación de Origen La Mancha, Tecnocasa, Quesos Tobar del Oso, Bodegas Campos de Dulcinea, Bodegas Quiñón de Rosales, Velas Lumar, Sound-2, Cerveza Salvaje, Imprenta Cervantina, Cooperativa La Humildad, Asancos Asesores, Castilla la Mancha Media, Barataria, Atempo y Albergue Dulcinea de El Toboso.

