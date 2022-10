Festivales: ¿Arctic Monkeys al Bilbao BBK Live 2023?

Aunque no lo hayan anunciado oficialmente, ya es un secreto a voces que Arctic Monkeys encabezarán la edición 2023 del Bilbao BBK Live. ¿Y cómo lo sabemos? Pues simplemente interpretando la similitud entre la portada del último disco de los ingleses y el post viral que, muy inteligentemente, ha compartido el festival vasco esta misma mañana.

¿Queda bastante claro, verdad? Es curioso que el mismo modelo de coche, ese ya icónico Toyota Corolla de la portada de The Car haya ido a parar a nada menos que Kobetamendi. Eso sí, aún no sabemos para qué días han pagado el estacionamiento, ya que el festival tendrá lugar el 6 al 8 de julio de 2023.

¿Sabremos algo en los próximos días, antes de que se active la venta de abonos este jueves a las 10 de la mañana? Veremos…

Sobre Arctic Monkeys

Destilando los mejores elementos de Franz Ferdinand y The Libertines, los Arctic Monkeys crearon un híbrido de indie rock insolente y neo-punk bailable que rápidamente los llevó a ser considerados una de las mejores bandas inglesas del nuevo milenio. Su ascenso meteórico comenzó en 2005 cuando Whatever People Say I Am That's What I'm Not se convirtió en el álbum debut más vendido de la historia en Inglaterra. Lejos de dormirse en los laureles, el grupo liderado por el cantante Alex Turner y el guitarrista Jamie Cook continuó perfeccionado su fórmula en Favorite Worst Nightmare (2007), aventurándose en nuevos territorios con Humbug (2009), consolidando su excelente reputación crítica y comercial con AM (2013) o sorprendiendo con el giro hacia la música lounge de Tranquility Base Hotel+Casino (2018).

