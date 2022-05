Festivales: Azkena Rock Festival añade un «bonus track» a su cartel con la carpa Trashville

Azkena Rock Festival celebra sus 20 años de historia los días 16, 17 y 18 de junio en el ya mítico Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz, en la que será una edición muy especial con Patti Smith, madrina del rock, acompañada de grandes nombres como The Offspring, The Afghan Whigs, Social Distortion, Emmylou Harris, Suzi Quatro, Fu Manchu, Drive-By Truckers, Jerry Cantrell, The Toy Dolls, Michael Monroe, Soziedad Alkoholika o Morgan, entre otras bandas.

Con motivo del aniversario, el festival cuenta este año con un día más, el jueves, al que hoy se añade como bonus track la programación de la carpa Trashville, el escenario más trepidante y cañero, con las incorporaciones del tributo a los Cramps número uno en el mundo, Teenage Werewolves, el incombustible Micky y Los Colosos del Ritmo y el dúo de retro-garage-punk Lord Diabolik. Pero la bola extra no termina ahí y se suma a las filas del cartel del viernes Surfbort, banda que ofreció uno de los conciertos más salvajes y memorables de la edición de 2019.

Una nutrida selección de DJs compuesta por Zombierella, Eneida Fever!, Tito Ramone, Runaway Lovers DJs, Alex Dbdb, Wendy Pelayo, Cheries Djs, Adrián vs. Santo y Estrella Electrónica pondrá sus platos al servicio de la noche para que el mejor rock n’ roll cierre cada jornada del festival.

Y mientras tanto, la diversión continúa fuera de los escenarios, en las campas de Mendizabala y lo hace con una programación especial de la que hoy desvelamos solo algunos detalles: Wall of Death, una de las atracciones que más ha fascinado al público del ARF, un clásico ya, y por cuyas paredes verticales ascienden a gran velocidad motoristas acróbatas mientras una banda toca en directo en el centro del cilindro. La acción no termina aquí y este año, por primera vez habrá autos de choque en el recinto del festival, acción a ritmo de rock n’ roll, anticipo de otras sorpresas que están por venir.

