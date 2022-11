Festivales: Cala Mijas presenta su segunda edición con Florence + The Machine, Arcade Fire y The Strokes como grandes atractivos

El verano infinito. Los últimos destellos del sol de septiembre, la calma de las últimas puestas de sol, la euforia de los últimos bailes del verano, la emoción de las posibilidades que aguardan esos últimos instantes: todo esto es Cala Mijas. El festival pone banda sonora a estos últimos momentos del verano por segundo año consecutivo anunciando la primera oleada de artistas que formarán el line-up de su edición 2023.



Talento infinito. Tres grandes nombres encabezan el cartel; los reyes del rock neoyorquino The Strokes, la electrizante banda liderada por Florence Welch, Florence + The Machine, y la banda indie canadiense más contemporánea Arcade Fire; a ellos se suman los británicos Foals y su hedonismo entusiasta y la frescura electro pop burbujeante de Metronomy. El rock frenético de Amyl & The Sniffers explotarán en Sonora Mijas, y los incontestables productores franceses The Blaze trasladarán un mar de sensaciones a los allí presentes con su recién estrenado single DREAMER.



El talento estatal estará presidido por los siempre enérgicos y bailables Delaporte, el polivalente talento de Amaia, la fusión de Pimp Flaco y Solo Astra Cupido con su reciente álbum, el tontipop de Cariño y el gallego electrónico Baiuca. Como siempre, la representación local cobra relevancia en el line-up: la innovación y tradición musical de Judeline y el power pop del trío malagueño Ballena.



Catorce primeros nombres que conforman las primeras líneas de la segunda edición del festival internacional Cala Mijas que, tras una edición debut apoteósica, se prepara para confirmar que las segundas partes sí son buenas.

Infinitas razones. Cala Mijas volverá a celebrarse en la localidad costasoleña de Mijas, provincia de Málaga, destino turístico de excepción por sus conocidas playas y oferta gastronómica. Construir una comunidad concienciada y comprometida con el cuidado y conservación de la Costa del Sol es una prioridad para el festival. Sonora Mijas volverá con significativas mejoras en sus 120.000 metros cuadrados; se garantizará la economía circular mediante contratación km0, reutilización de materiales y gestión de residuos, se seguirá apostando por la movilidad sostenible mediante autobuses lanzadera para facilitar el acceso y salida de los asistentes y continuará sus alianzas con diferentes organizaciones tales como Renta Básica fomentando el desarrollo de personas en riesgo de exclusión, la ONG Equilibrio Marino para continuar el proyecto Abraza el mar de Mijas, que busca poner en valor y recuperar la Zona de Especial Conservación (ZEC) de Calahonda en Mijas Costa o el propio Ayuntamiento de Mijas para fomentar la contratación de personal local a través de su bolsa de empleo. A su vez, contará de nuevo con servicios como camping y glamping y parkings públicos abiertos a asistentes al festival.

Recuerdos infinitos. Con más de 100.000 personas procedentes de más de 50 países, un recinto nuevo y acondicionado para la ocasión, el cumplimiento de 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, un Premio Fest a ‘Festival Revelación’ y actualmente nominado en la categoría de ‘Best Major Festival’ de los European Festival Awards; Cala Mijas pasó hace 75 días por primera vez, y nada de lo acontecido hubiese sido posible sin el inestimable apoyo de todas las personas que asistieron. Todo esto anima a la Organización a seguir trabajando en Cala Mijas 2023, un evento en el que seguir apostando por una experiencia musical completa, sostenible, original e innovadora.



Cala Mijas 2023 no ha hecho más que empezar; el festival quiere premiar la fidelidad de los asistentes a la primera edición del festival por lo que desde el lunes 21 de noviembre y hasta el lunes 28 podrán comprar el bono para 2023 a precio especial en la página web del festival y seetickets.com/es; la venta general comenzará el 28 de noviembre a las 10h en sus habituales canales de compra. Asimismo, para facilitar la asistencia a los vecinos de Mijas, el Ayuntamiento en coordinación con la Organización del festival pone a disposición de los residentes unas condiciones especiales para la adquisición de las entradas los próximos 23 y 24 de noviembre. La información detallada de la operativa estará disponible en calamijas.com a partir de este lunes 21 de noviembre.