Festivales: CanelaParty 2023 amplía su cartel con nombres como Black Midi, Porridge Radio o Triángulo de Amor Bizarro

CanelaParty ha vuelto con la confirmación de nada menos que 9 nuevos nombres que se incorporan al ya de por sí impresionante line up del que puede presumir la cita malagueña. Confirmaciones internacionales del calibre de Black Midi, Panda Bear & Sonic Boom, Carpenter Brut, Sofía Kourtesis, Lime Garden o Porridge Radio, y nacionales como Triángulo de Amor Bizarro, Alavedra o Alien Tango. Un auténtico aluvión de propuestas, a cada cual más interesante, que se darán cita en el decimoquinto pitote del 23 al 26 de agosto de 2023.

Recordemos que en su programación figuran hasta el momento nombres tan excepcionales como Osees (USA) -en su única fecha en España-, Tropical Fuck Storm (Australia), Crack Cloud (Canadá), Joe Unknown (Reino Unido), Karate (USA), Jonathan Bree (Nueva Zelanda), Les Savy Fav (USA), Nilüfer Yanya (Reino Unido), Sorry (Reino Unido), BALA, Biznaga, Mujeres, Nick Waterhouse (USA), The Notwist (Alemania), Noga Erez (Israel), Las Ligas Menores (ARG), Pantocrator, Rocío Márquez y Bronquio, La Paloma, Pony Bravo, Perro, Shame (Reino Unido), Vulk, Pinpilinpussies, Repion, Mausoleo o BRAVA.

Nombres del calado de los ingleses black midi, auténticos gurús del rock experimental de nuestro tiempo, con su tercer álbum de estudio, «Hellfire», bajo el brazo. O esa unión providencial del americano Noah Lennox (Panda Bear, Animal Collective) y el inglés Peter Kember (Sonic Boom, ex Spacemen 3), nacida bajo la denominación de Panda Bear & Sonic Boom, y que ha alumbrado «Reset»: un disco delicioso en el que rinden su particular homenaje a las joyas doo-wop y del rock and roll estadounidense de los años 50 y 60.

También nos acompañará la banda del productor y teclista francés Franck Hueso, o lo que es lo mismo, Carpenter Brut, que con su muro de sintetizadores y una imaginería inspirada en las películas de serie B de los ochenta prometen montar una buena fiesta. Capítulo aparte merece la presencia en formato live de la DJ greco-peruana asentada en Berlín Sofía Kourtesis, que atraviesa un momento inmejorable tras el lanzamiento en 2021 de un EP del calado de «Fresia Magdalena».

En esa misma línea encontramos a unas Lime Garden en estado de gracia. Y es que, con tan solo algunos sencillos en el mercado, ya se han posicionado como una de las bandas que no puedes perderte en 2023. El cuarteto de Brighton presume de una especial habilidad para alternar géneros -del indie al surf pasando por el pop o la música disco-, de una forma intrépida, rabiosamente juvenil y repleta de energía.

Para cerrar el apartado internacional y también desde la ciudad de Brighton, recibimos a Porridge Radio. El grupo comenzó su andadura en 2015 y, sin prisa pero sin pausa, la formación liderada por Dana Margolin ha consolidado una propuesta que navega en la senda del indie rock más desgarrado, presumiendo de una profundidad lírica poco frecuente. «Waterslide, diving board, ladder to the Sky» es su referencia más reciente, lanzada en mayo de este mismo año.

Nuestra prolífica cantera musical continúa también reclamando su sitio en el próximo CanelaParty, con tres nuevos nombres de esos que nos hacen levantar las orejitas y mover el rabo. Por un lado, los siempre infalibles Triángulo de Amor Bizarro, auténticos embajadores del ruidismo patrio que, por si fuera poco, estrenarán su nuevo álbum de estudio en la primavera del próximo año.

Y qué decir de Alavedra, una de las bandas más excitantes surgidas del underground barcelonés. Entregados en cuerpo y alma al ‘punketón pop’, estos antimodernos ultramodernos han logrado construir un cancionero repleto de píldoras rápidas y golosonas que son pura cotidianidad millennial. Con el universo expansivo de Alien Tango cerramos el capítulo nacional, pese a su residencia londinense, deseosas de disfrutar en directo de esa mezcla única de discosoul, música hindú y hasta spaghetti western. Contando los días.

Una vez hechas las presentaciones de rigor, os recordamos que ¡cada vez quedan menos entradas para el pitote! Con más de la mitad del aforo ya vendido, tenemos claro que CanelaParty va camino de agotar todas las localidades para su próxima edición. Así que no te duermas y pilla ahora tus abonos ¡que luego vienen las lamentaciones!

