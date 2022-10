Festivales: Confirmado, Arctic Monkeys estarán en Bilbao BBK Live 2023

Bilbao BBK Live comienza su particular roadtrip por el cartel que conformará la decimosexta edición del festival con primera parada en Arctic Monkeys y la esperada presentación de su recién estrenado séptimo álbum de estudio The Car además de sus sonados éxitos, siendo esta su única fecha en festivales en el Estado el próximo año. Si el pasado viernes ya empezábamos a dar pistas, hoy se confirma que todas las conjeturas eran ciertas: Arctic Monkeys es el primer artista confirmado para la próxima edición 2023 que se celebrará el 6, 7 y 8 de julio en su habitual e icónica ubicación: Kobetamendi.



Si el festival de 2022 fue épico por muchos motivos, la edición de 2023 se presenta como la cita imprescindible dentro del circuito de festivales. Una fecha ineludible que traerá a amantes de la música y festivales de todo el planeta a Bilbao a principios de julio; un festival de una ya dilatada y notable trayectoria que irá desvelando los nombres que conformarán el roadtrip de su line-up próximamente. No solo lo decimos nosotros; así lo ratifican los Premios Fest celebrados anoche en Bilbao en el marco de BIME. Bilbao BBK Live resultaba galardonado con los premios a ‘Mejor Festival de Gran Formato’ y ‘Mejor Zona de Acampada’. Estos premios no hacen más que reforzar nuestro afán por mejorarnos y mejorar uno de nuestros proyectos más longevos y queridos y trabajar por hacer que esta edición 2023 sea aún más sublime que las anteriores.



El viaje a Bilbao BBK Live no ha hecho más que empezar; el festival quiere premiar la fidelidad de los asistentes a previas ediciones por lo que desde hoy y hasta el 1 de noviembre podrán comprar el bono para 2023 a precio especial en la página web del festival y seetickets; la venta general comenzará el 2 de noviembre a las 10h en sus habituales canales de compra.

La Organización del festival, siempre atenta a la actualidad y comprometida con el cuidado de los espacios naturales desde su primera edición, hoy quiere lanzar un mensaje de atención y concienciación sobre el cambio climático y la importancia de cuidar el entorno natural de nuestra tierra ante los incendios que a día de hoy continúan activos y que están afectando a más de 500 hectáreas, principalmente en Balmaseda, en Enkarterri, el pulmón de Bizkaia. En este sentido, se compromete a destinar 3€ de cada entrada vendida a la reforestación de esta zona.