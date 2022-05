Festivales: DCODE 2022 presenta su interesante cartel

DCODE confirma hoy su vuelta y su cartel completo. El sábado 17 de septiembre, el festival regresa por fin al césped del Campus de la Universidad Complutense de Madrid. 16 horas de música en directo en el centro de la ciudad que arrancarán a mediodía para exprimir al máximo el que será uno de los mejores planes de nuestro verano más esperado.

Uno de los imprescindibles de DCODE, el concierto que DELUXE ofrecerá en exclusiva este 2022 para el festival. Historia de la música, el grupo firmó durante su trayectoria grandes temas, como el emblemático Que no, considerada una de las 200 mejores canciones pop-rock por la edición española de la revista Rolling Stone. Desde su Coruña natal, Xoel López con DELUXE tendió puentes con las bandas británicas del momento y creó un sonido propio que volverá a sonar, solo por un día, en DCODE.

Junto a DELUXE actuarán CRYSTAL FIGHTERS, THE KOOKS, con un show muy especial donde repasarán sus grandes éxitos, YEARS&YEARS, THE HIVES con su siempre loca puesta en escena, y MAXÏMO PARK.

También en DCODE 2022, VIVA SUECIA, uno de los principales nombres del rock independiente nacional, XOEL LÓPEZ, cuando se cumplen diez años del lanzamiento de Atlántico (2012), su primer trabajo en solitario, el fin de la fase española de Tropical Jesús, la nueva gira de CARLOS SADNESS, la fusión única de estilos de FUEL FANDANGO, los enérgicos SHINOVA y la propuesta festiva y electrónica de DELAPORTE.

Cierran el cartel la estadounidense SIR CHLOE, la música intimista y contundente del madrileño ST WOODS, el rock urbano y rompedor de GOA, el joven cantautor londinense criado en Australia y estrella de TikTok THOMAS HEADON, la joya del underground británico THE K´S, ABBY ROBERTS, una de las reinas indiscutibles de internet, y MOLINA MOLINA, el proyecto en solitario de Pepe Molina, ¡líder de la banda granadina Voynich!.

No faltará tampoco en DCODE 2022 programación dedicada a los pequeños DCODERS dentro de DCODE KIDS, que será anunciada en las próximas semanas. Juegos, actividades y actuaciones musicales diseñadas exclusivamente para ellos en un espacio cómodo y cuidado donde padres y niños podrán además descansar y reponer fuerzas. Vuelve también a DCODE la zona FOODLAND, con una oferta variada de food trucks que incluye opciones veganas, vegetarianas y sin gluten.

Las entradas para DCODE 2022 saldrán mañana a la venta a partir de las 11:00 horas en www.dcodefest.com, www.livenation.es y Ticketmaster.es con precios especiales de lanzamiento y por tiempo limitado: 39 € (+ gastos) las entradas generales y 104 € (+ gastos) las VIP. Los tickets VIP permiten acceso prioritario al recinto y el uso de la zona VIP, que cuenta con bar, área de restauración propia y una plataforma elevada con vistas privilegiadas. Desde mañana, el público podrá recargar con 30 € (+ gastos) su pulsera cashless para la compra de bebida y comida.

DCODE ES ECODE

DCODE continúa ampliando y reforzando ECODE, su plan de sostenibilidad a largo plazo impulsado desde 2015. Alineada con el charter global de sostenibilidad de Live Nation Entertainment, la organización del festival se compromete esta edición a la separación de residuos para garantizar el correcto reciclaje y a la implantación de una estrategia para conseguir paulatinamente su reducción en los próximos años, objetivo supervisado por un equipo de técnicos expertos. Igualmente tomará medidas para asegurar la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la accesibilidad para todos, el mínimo uso del plástico y el apoyo de la economía local. DCODE amplía además su apuesta por la alimentación saludable y sostenible, facilitará a los asistentes acceso a agua potable y contará de nuevo con un punto de información y de ayuda contra el acoso.



Radio 3 será el medio oficial de DCODE 2022 y MondoSonoro participará como medio colaborador.

ASÍ SERÁ DCODE 2022



FECHA: Sábado 17 de septiembre de 2022 | Campus Universidad Complutense de Madrid



CARTEL POR ORDEN ALFABÉTICO: ABBY ROBERTS, CARLOS SADNESS, CRYSTAL FIGHTERS, DELAPORTE, DELUXE, FUEL FANDANGO, GOA, MAXÏMO PARK, MOLINA MOLINA, SHINOVA, SIR CHLOE, ST WOODS, THE HIVES, THE K´S, THE KOOKS, THOMAS HEADON, VIVA SUECIA, XOEL LÓPEZ Y YEARS&YEARS



VENTA DE ENTRADAS: A partir del miércoles 1 de junio a las 11:00 horas en www.dcodefest.com, www.livenation.es y Ticketmaster.es.



PRECIOS: Entradas generales: 39 € (+ gastos) / Entradas VIP: 104 € (+ gastos)

