Festivales: Florence + The Machine, The Chemical Brothers y The Blaze encabezan los nuevos nombres del Bilbao BBK Live 2023

Mediante la fotografía de los harrijasotzailes Ousmane Dramé y Garazi Arruti, parte de la obra Supereuskadi de Vicente Paredes, Bilbao BBK Live presenta los primeros nombres que conforman el cartel de su decimosexta edición. Recién anunciada la presencia de Arctic Monkeys como primer cabeza de cartel del festival; hoy se suman 24 nombres más al line-up con Florence + The Machine, The Chemical Brothers y The Blaze encabezando las primeras líneas de Bilbao BBK Live 2023, que se celebrará los próximos 6, 7 y 8 de julio de 2023 en Kobetamendi.

Han pasado cuatro años desde que Florence Welch pasase por Bilbao BBK Live y repetir ese momento inolvidable era fundamental para seguir venerando a Florence + The Machine, que con nuevo álbum, Dance Fever, y sus hits atemporales volverán a hacer historia en suelo euskaldún. The Blaze y The Chemical Brothers dejaron huella en el festival, y por eso era imprescindible volver a sentir sus éxitos electrónicos en el corazón de Kobetamendi y disfrutar de sus atmosféricos y embaucadores directos una vez más.

Cada cartel de Bilbao BBK Live es una exploración sonora por los distintos estilos musicales del planeta; siendo los sonidos folk del cuarteto de Manchester The Lathums quienes completan el elenco británico en esta primera tanda de nombres. El hip hop del futuro tiene nombre propio y es 070 Shake, la de New Jersey traerá su irrefutable Double Sided: Indie a Kobetamendi, energía y personalidad desbordante en un show que se presenta inolvidable. En el festival siempre hay cabida para los sonidos exóticos y en esta edición estarán representados por el grupo tuareg africano Tinariwen y sus sonidos desérticos y electrizantes.

Este viaje por los diferentes estilos y procedencias de los artistas del cartel no puede seguir sin la parada obligada en la escena estatal capitaneada por la banda de Santi Balmes, Love of Lesbian, y con especial hincapié en la ya sólida escena urbana, que tendrá una importante representación en el cartel del festival con el navarro más descarado Ben Yart, la reina del sad trap más cute Albany y el ídolo adolescente emo trap Rojuu. Por supuesto, importante presencia electro-pop con Delaporte y Playback Maracas, sonidos tradicionales y electrónica con Baiuca, el rock murciano de Arde Bogotá y la boyband Colectivo Da Silva.

Los artistas con eusko label son parte del ADN del festival y por ello no podían faltar los vanguardistas y representantes del synth pop en euskera Merina Gris y el actual representante del pop urbano euskaldún Bengo como parte de esos primeros nombres que conforman el line-up 2023.

No sería Bilbao BBK Live sin sonidos electrónicos; si el festival ya es mundialmente conocido por su legendario espacio dedicado a la música de baile Basoa, también lo son los DJs y productores que cada año completan su programación. Young Marco, Job Jobse, Ben Ufo, Dinamarca, Call Super, Violet y muchos más llenarán de los sonidos más vanguardistas el bosque sonoro y pista de baile oficial del festival.

En Bilbao BBK Live el arte en todas sus formas es tan fundamental como su cartel; de ahí que su carta de presentación este año esté protagonizada por el ensayo fotográfico del alicantino Vicente Paredes en una alianza arte-música ya habitual del festival. Supereuskadi muestra un viaje por la cultura y sociedad de esta tierra a través de la mirada del fotógrafo. Y es que el festival y el artista se unen en esta edición con el objetivo común de mostrar la identidad e idiosincrasia de Euskadi. El artista lo hace a través de sus instantáneas y como él mismo cita «el festival es una plataforma alternativa para dar visibilidad al proyecto y llegar a mucha más gente, sobre todo al público nacional e internacional». El festival pone en primer plano su principal valor, el territorio que acoge desde hace más de 15 años este encuentro musical, y amplía así la experiencia del público, ya que Bilbao BBK Live es mucho más que música; es una experiencia donde cualquier expresión artística es bienvenida, y en esta ocasión lo hace en forma de fotografía, compartiendo protagonismo con las bandas que conforman el line-up.

La edición de 2023 se presenta como la cita imprescindible dentro del circuito de festivales de este verano; no solo lo decimos nosotros, Bilbao BBK Live ha sido recientemente galardonado con dos Premios Fest: ‘Mejor Festival de Gran Formato’ y ‘Mejor Zona de Acampada’.

La Organización del festival, siempre atenta a la actualidad y comprometida con el cuidado de los espacios naturales, siendo el recinto que lo acoge una parte fundamental del evento, quiere recalcar la importancia de la concienciación sobre el cambio climático y la urgencia de cuidar el entorno natural en el que vivimos. En este sentido y como ya se hizo con la venta y preventa iniciada a finales de octubre, se compromete a destinar 3€ de cada entrada vendida a la reforestación de la zona incendiada en Balmaseda, en Enkarterri, el pulmón de Bizkaia, y aportar así su granito de arena a la zona afectada.



Los bonos continúan a la venta en la web del festival y en seetickets.com/es, con la posibilidad de pago a plazos y de adquirir el bono del festival con camping.