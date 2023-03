Festivales: New Order encabezará Primavera Sound en Madrid y Barcelona

Hubo una época en que o eras de guitarras o eras de sintetizadores. Hasta que llegaron New Order para enseñarnos que se podía ser de guitarras y de sintetizadores. Que la suma echaba a perder la sustancia, sino que abría el pop a nuevas dimensiones estéticas y emotivas. Sin la intuición visionaria del grupo que surgió de las cenizas de Joy Division, la mezcla de sonidos que hoy nos parece natural hallar en un festival como este quizá no sería posible. Por esa razón, es lógico, justo y emocionante anunciar que New Order se suman al cartel de las ediciones de Primavera Sound Barcelona y Madrid 2023. Dos ocasiones para reencontrarse con una colección abrumadora de himnos intergeneracionales: de Bizarre Love Triangle a Blue Monday, single histórico publicado el 7 de marzo de 1983, hoy hace justamente 40 años. De Temptation a Thieves Like Us. De The Perfect Kiss a True Faith. De Love Vigilantes a Your Silent Face… Hasta llegar a joyas recientes como Tutti Frutti y Be a Rebel, en las que Bernard Sumner, Stephen Morris, Gillian Gilbert, Phil Cunningham y Tom Chapman siguen dando juego e intuición melódica.

Con esta incorporación, Primavera Sound propiciará la formación excepcional del auténtico synth love triangle: será una de las pocas ocasiones en que los tres grandes referentes del pop electrónico, New Order, Depeche Mode y Pet Shop Boys, coincidan en un mismo acontecimiento. La banda de Mánchester actuará en el Parc del Fòrum el 1 de junio y en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey el 8 de junio, sumándose a la primera línea de sendas jornadas de jueves, encabezadas también por Blur y Halsey. Un aliciente más para un line-up de atractivo paritario y plural en el que también figuran Kendrick Lamar, Rosalía, Calvin Harris, The Moldy Peaches, Le Tigre y Skrillex, entre otros.