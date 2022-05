Festivales: Primavera Sound Barcelona 2022 anuncia cambios de última hora en el cartel

En todas y cada una de las 19 ediciones de Primavera Sound celebradas hasta la fecha hemos tenido que convivir, para bien y para mal, con un cartel vivo. Un lineup sujeto a cambios en el que a veces se cierra una puerta y a veces se abre una ventana. Especialmente desde que decidimos que la adrenalina de desvelarlo casi al completo, de golpe y a unos cuantos meses vista, compensaba el hecho de que así se multiplican las posibilidades de sufrir imprevistos.

El camino que nos ha llevado definitivamente hasta el vigésimo aniversario de Primavera Sound Barcelona – Sant Adrià no ha sido precisamente una excepción, más bien al contrario. Bien porque los planes de numerosos artistas se han visto alterados por motivos artísticos o personales, bien porque la vuelta a la normalidad no está totalmente sincronizada en todas las zonas del planeta, hemos tenido que lamentar que algunos nombres que figuraban en el lineup que vio la luz el 24 de mayo de 2021 no puedan actuar finalmente en el festival. Diferentes eventualidades han causado 23 bajas, pero también 146 altas que incluso nos han llevado a añadir una jornada más a la programación (1 de junio) y varios escenarios completos (Estrella Damm Sona, Tous Sona, Jack Daniel’s Sona y Boiler Room x Cupra).

Ahora, a escasas horas de volver a vivir un Primavera Sound, compartimos algunos cambios en la programación: Bestia Bebé, Bikini Kill, Georgia, girl in red, Kehlani, Lingua Ignota, Pa Salieu y Rapsody no podrán actuar en las jornadas centrales del festival, así como Afrikan Sciences y DJ Black Low no formarán parte de Primavera a la Ciutat. Little Simz, por su parte, cancela su concierto en el Poble Espanyol del 5 de junio pero mantiene su actuación del 3 de junio en el Parc del Fòrum.

En el capítulo de altas, Joan Miquel Oliver interpretando Surfistes en càmera lenta (jueves 2 de junio, Auditori Rockdelux), el rapero neoyorkino Joey Bada$$ (jueves 2 de junio, escenario Pull&Bear), el dúo electropop Let’s Eat Grandma (jueves 2 de junio, escenario Tous), la particular propuesta revisionista de Los Hermanos Cubero (viernes 3 de junio, escenario Cupra) y el productor ambient Nexcyia (lunes 6 de junio, sala LAUT) se incorporan al cartel. Además, 107 Faunos (sábado 4 de junio, escenario Ouigo), Low (sábado 4 de junio, escenario Binance), Marina Herlop (viernes 10 de junio, escenario Cupra), Paloma Mami (domingo 5 de junio, Poble Espanyol) y Rigoberta Bandini (viernes 3 de junio, escenario Cupra) suman nuevos conciertos a los ya previstos para ofrecer nuevas oportunidades a sus fans.

Cartel definitivo de Primavera Sound 2022

