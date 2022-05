Festivales: Primavera Sound Los Ángeles 2022 anuncia nuevos nombres

Tras las 59 confirmaciones desveladas en diciembre para el aterrizaje de Primavera Sound en Los Ángeles, el cartel se expande con seis nuevos nombres. La nueva tanda de incorporaciones la forman el crooner angelino Giveon, cuya voz se ha podido escuchar en el hit Peaches, la estrella en ciernes girl in red, el rock arenoso pero bailable de Surf Curse, los australianos Amyl and the Sniffers y su sensibilidad punk acelerada, unos Current Joys liderados por Nick Rattigan y el icono del Detroit techno Jeff Mills.

Primavera Sound Los Angeles se celebrará los días 16, 17 y 18 de septiembre en el L.A. State Historic State Park tras convertirse en un evento de tres días y llevará el Barcelona touch más lejos que nunca hasta ahora. Aunque poco importan los kilómetros cuando se habla el mismo idioma musical: Los Ángeles y Barcelona estarán unidas durante tres días por un cartel a la altura del acontecimiento. Coherente y valiente al mismo tiempo, lleno de sorpresas pero conectado en cada detalle con el espíritu que ha hecho de Primavera Sound lo que es en la actualidad. Hoy, por fin, empezamos a cruzar definitivamente el puente que nos llevará hasta un nuevo Primavera Sound destination sin renunciar a los valores que, tras 19 ediciones, abandera el festival de Barcelona. Sostenibilidad, igualdad de género, compromiso social e integración urbanística garantizarán un impacto que va más allá de lo estrictamente musical.

El avance del cartel está encabezado por Arctic Monkeys, reactivados como los nuevos clásicos que ya son, los eternamente vanguardistas Nine Inch Nails y Lorde en su condición de icono pop generacional tras regresar con Solar Power, pero en él también brillan el crooner contemporáneo James Blake, la vuelta triunfal de Mitski, el rupturismo de Arca, los nómadas del groove Khruangbin, el músculo house de BICEP, la brillante madurez de Clairo, los resucitados Darkside, las tinieblas de King Krule o Low, de nuevo visionarios en su reciente HEY WHAT.

Una ruta por los sonidos más excitantes de hoy que, de momento, se compone de 59 escalas, tantas como artistas confirmados en esta primera tanda de nombres. De los laberintos de Stereolab a los hits en miniatura de PinkPantheress, del eterno icono Kim Gordon a la revelación Mustafa y su poesía soul, de los ritmos multicolor de Amaarae a las guitarras afiladas de Fontaines D.C., de la reina del techno Helena Hauff al patrón del reguetón DJ Playero, del estruendo de Special Interest al susurro de Cigarettes After Sex, del rap de autor de Tierra Whack al nuevo post-punk de Dry Cleaning, de los riffs llegados del frío de Mayhem al pop de raíz latina de Paloma Mami, de los mexicanos Little Jesus y los puertorriqueños Buscabulla a embajadores de la escena española como Bad Gyal, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, María José Llergo, Marina Herlop, Núria Graham, JASSS y John Talabot. En resumen, el viaje hasta Los Ángeles puede hacerse siguiendo infinitos itinerarios musicales dentro de un cartel que ya se encamina hacia la paridad. Un compromiso innegociable para Primavera Sound en su búsqueda de una industria musical más justa.

Cartel de Primavera Sound Los Ángeles 2022

