Festivales: Primavera Sound Porto presenta el cartel de su décima edición

Perfectamente alineado con esa filosofía created in Barcelona ya de sobra reconocida a nivel global, pero al mismo tiempo convertido por derecho propio en uno de los festivales de referencia en el circuito europeo, Primavera Sound Porto alcanza su décima edición con un presente a la altura de su ya larga historia. Un hito, un acontecimiento, que merece una celebración especial: la cita portuguesa se extenderá excepcionalmente durante cuatro jornadas en 2023, del 7 al 10 de junio, para desplegar así un cartel rico y transversal al que es imposible colgarle una única etiqueta. Lo habitual por lo tanto en el universo Primavera, donde el próximo año volverán a confluir sonidos de toda condición para devolver el reflejo más brillante del espectro musical.

Así, en la vuelta al Parque da Cidade de Porto podrán seguirse infinitos rastros sonoros a partir de los eternos himnos generacionales (¿o más bien intergeneracionales?) de Blur, el hip-hop trascendental de Kendrick Lamar, las canciones llenas de sorpresas de Rosalía, el festín synth-pop de Pet Shop Boys, la experimentación con alma de FKA twigs, las particularidades pop de Halsey, la estampida post-hardcore de The Mars Volta, el magnetismo único de St. Vincent, el regreso de Le Tigre y los viajes cósmicos de My Morning Jacket, aunque el elenco de casi 80 artistas augura un Primavera Sound Porto 2023 al que conviene presentarse con los oídos bien abiertos: los estímulos pueden llegar desde todos los rincones del line-up.

SOLO EN PRIMAVERA SOUND

Isabella Lovestory y The Comet Is Coming, Bad Religion y Baby Keem, Julia Holter y Núria Graham. Del reguetón subterráneo al jazz supersónico pasando por el hardcore que no se olvida de las melodías, el rap expansivo, la nueva vanguardia y la canción de autor. ¿Dónde? Solo en Primavera Sound, ese limbo musical lleno de singularidades donde conviven los reunificados Karate, la boyband digital Drain Gang, Yves Tumor en plena metamorfosis glam, los marcianos Sparks o alianzas tan especiales como la de Nicolas Jaar y Dave Harrington en Darkside y la de Anderson .Paak y Knxwledge en NxWorries. La extrañeza convertida en algo familiar con Shellac como el mejor ejemplo de todo esto: la banda que no actúa en festivales volverá a actuar en Primavera Sound Porto.

AQUÍ Y AHORA

Durante las cuatro jornadas en las que la música resonará en el Parque da Cidade habrá tiempo para reconectar con el pasado e incluso para imaginarse el futuro, pero Primavera Sound Porto volverá a ser por encima de todo una fiel fotografía del aquí y el ahora. No es un decir: en el festival se presentarán con toda vigencia algunos de los discos que han protagonizado este 2022 que ya toca a su fin, desde el retorno de Alvvays con el encanto desbordante de Blue Rev hasta la confirmación de Fred again.. como el productor electrónico del momento de la mano de Actual Life 3. Un Pusha T en estado de gracia, los extravagantes Jockstrap, The Beths y sus melodías llegadas desde las Antípodas, Caribou con su alias Daphni, Yard Act en representación de la última ola post-punk, los irlandeses Gilla Band: todas y todos han marcado este año musical y marcarán la próxima edición de la versión lusa de Primavera Sound.

NUEVOS LENGUAJES POP

No importa cuántas definiciones diferentes de la palabra «pop» tengas ya en tu propio diccionario musical: pasar por el Parque da Cidade entre el 7 y el 10 de junio te obligará a ampliarlo gracias a los nuevos lenguajes que están construyendo Maggie Rogers, Bleachers, Japanese Breakfast, Arlo Parks, Holly Humberstone, Georgia, Self Esteem y flowerovlove, voces con discurso propio y personal con las que sin embargo es imposible no conectar. El pop anglosajón se enriquece un poquito más a cada nuevo paso que dan en su carrera, aunque Primavera Sound Porto 2023 también pondrá sus ojos en otras partes del globo para seguir dando forma a un festival plural en todos los sentidos con la ayuda de la dominicana Tokischa, el nigeriano Rema y el puertorriqueño Mora.

TODOS LOS RITMOS

Consecuente con su ambición de condensar en su cartel varios festivales en uno, Primavera Sound Porto 2023 será también una pista de baile en la que afrontar nuevos desafíos, abrazar el hedonismo sin mirar atrás… o ambas cosas a la vez, claro. Porque una décima edición solo se baila una vez en la vida. ¿Techno, house, acid, breakbeat, electro, jungle? Todos los ritmos imaginables, y algunos más que descubriremos gracias a Nick León, UNIIQU3, Teki Latex, Jayda G, Verraco, Gazzi, Chima Hiro o el b2b que ofrecerán VTSS y LSDXOXO, caben en la vertiente club de Primavera Sound. Una fiesta que girará alrededor de algunos de los DJ y productores que hacen de la electrónica contemporánea un lugar mejor.

NOSSA PRIMAVERA

Como todo Primavera Sound, Porto tiene uno de sus pulmones en los sonidos que aportan los artistas autóctonos. En 2023, el portugués se escuchará en el Parque da Cidade de la mano de Deixem o Pimba em Paz, el espectáculo con que Bruno Nogueira y Manuela Azevedo reinterpretan la canción popular, del plácido clima R&B de Fumo Ninja y de las voces jazzy de Margarida Campelo y Beatriz Pessoa, esta última llevando sus Primaveras a Primavera. También cantando en portugués, pero con un acento del otro lado del Atlántico, llegarán Terno Rei para desplegar su indie pop tocado por la saudade.

ENTRADAS PARA PRIMAVERA SOUND PORTO 2023

Los nuevos abonos generales y las nuevas entradas de día para Primavera Sound Porto 2023 ya están a la venta a un precio de 170 € (más gastos de distribución) y 70 € (más gastos de distribución) respectivamente en DICE y en los puntos de venta habituales (FNAC, CTT y El Corte Inglés). Los abonos VIP también están disponibles.