Festivales: Sonorama Ribera presenta una nueva edición de Talento Ribera para captar el mejor talento emergente

Para triunfar en la música es necesario tener talento, creatividad, carisma y una oportunidad para acercarse al gran público. Esto último es precisamente lo que ofrece el concurso Talento Ribera, que convoca el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero junto a Sonorama Ribera. Un certamen dirigido a bandas y artistas emergentes que premia con una actuación en directo en la próxima edición del festival, que se celebrará en Aranda de Duero los días 11, 12, 13 y 14 de agosto.

Hoy se abre el plazo para participar en la séptima edición de este concurso y los interesados pueden consultar las bases en las páginas https://sonorama-aranda.com/ y https://conriberasi.es/. Los ganadores ofrecerán una rueda de prensa en la DO Ribera del Duero, recibirán un lote de vino, un premio en metálico, y tocarán en uno de los escenarios de Sonorama Ribera 2022. Aparecerán además en el cartel del festival, junto a artistas de la talla de C. Tangana, Amaia, Izal, Ainoa Buitrago o Shinova, entre muchos otros. Además, el Consejo Regulador DO Ribera del Duero promocionará a los artistas premiados en sus redes sociales y en las comunicaciones que se realicen con motivo del festival.

Los grupos y solistas interesados en participar en Talento Ribera pueden hacerlo inscribiéndose en la Convocatoria del concurso Talento Ribera 2022 en la web del festival, donde también podrán consultar las bases del concurso. El plazo para presentar candidaturas finaliza el próximo 3 de junio a las 23:59 horas. Y el jurado, compuesto por Sonorama Ribera, el Consejo Regulador DO Ribera del Duero y representantes de medios de comunicación especializados, tendrá hasta el 10 de junio para escoger al ganador. Los grupos ganadores de este certamen en sus anteriores ediciones fueron los madrileños Parker! en 2014, los salamantinos Bye, bye, Lullaby en 2015, los conquenses Fizzy Soup en 2016, los madrileños Modesty Blaise en 2017, los asturianos Staytons en 2018 y los aragoneses Lux Naturans en 2019.

Sonorama Ribera es una referencia internacional por ofrecer un maridaje inimitable entre música, gastronomía, tradiciones, y vino de Ribera del Duero. Una cita con Denominación de Origen que ha sido galardonada, entre otros reconocimientos, con el Ondas, el Premio Fest como Mejor Festival Nacional y el Iberian Festival Award a la Mejor Activación de Marca, este último por su capacidad de integrar vinos y bodegas al ADN del festival.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!