Festivales: Temples, Second o Iván Ferreiro, entre los nuevos confirmados para WARM UP Estrella de Levante 2023

WARM UP Estrella de Levante sigue desgranando la programación de su quinta edición, que se celebrará en el Recinto La Fica de Murcia los días 29 y 30 de abril de 2023. Esta vez, lo hace con dos confirmaciones internacionales y cinco nacionales, con las que sigue reafirmándose como el primer gran festival de la temporada.

Arrancan las nuevas confirmaciones con un nombre que debutará en WARM UP: los británicos Temples anunciaban este mismo fin de semana en su cuenta de Instagram que en 2023 publicarían nuevos temas. Serán los primeros tras dos años de silencio discográfico, y vendrán acompañados, además, de una gira internacional que llevará su psicodelia hasta Murcia el último fin de semana de abril.

El otro nombre internacional de hoy es el de Ron Gallo. El norteamericano es uno de los grandes renovadores del rock’n’roll made in America, alternando energía y lo-fi a partes iguales. Recogiendo recursos y armonías de grandes clásicos como Bob Dylan, Chuck Berry o The Black Keys, ha ofrecido directos electrizantes en festivales como Lollapalooza o Coachella. El muy prolífico de Ron llegará a La Fica con nuevo disco bajo el brazo: FOREGROUND MUSIC, que se publicará en marzo, será su quinto álbum en seis años.

Como ya es habitual, la inagotable cantera musical de la Región de Murcia vuelve a contar con un protagonismo destacado en este anuncio. Second se despedirán de WARM UP por todo lo alto, ofreciendo uno de sus últimos conciertos, en lo que promete ser un momento mágico para la banda, la organización y -cómo no- el público del festival, en un show en el que repasarán su extensa carrera, hit tras hit.

Unos que se van, y otros que llegan. Si el festival ya había anunciado debuts murcianos como Maestro Espada o Trashi, esta vez es el turno de Beatrix Weapons. La productora murciana es uno de los nombres en crecimiento en la escena de la electrónica europea más vanguardista, tomando prestados elementos del techno, el IDM, el glitch o el industrial para ofrecer un viaje sónico de lo más estimulante.

En el plano nacional, el gran nombre de hoy es Iván Ferreiro. Será su primera visita a La Fica en cinco años, y sin duda será uno de los nombres más esperados por los seguidores de su cancionero, tan dilatado como respetado entre crítica y público, y que cuenta con algunos de los himnos más relevantes de la música española de este siglo.

Otra nueva apuesta es la de Marta Movidas. ¿Pueden k-pop e indie-rock ir de la mano sin que la mezcla acabe en desastre? Pues parece se que sí, a juzgar por el éxito del debut de la madrileño-manchega, que en 2021 colaba algunos de sus temas entre las mejores canciones del año. Ahora, acaba de publicar La flor de loto florece dos veces, un pegajosísimo adelanto de su nuevo EP, que verá la luz a comienzos de año de la mano de Sonido Muchacho.

Hasta la próxima tanda de confirmaciones (nacionales e internacionales), cierra el cartel Flash Show, el colectivo de DJs integrado por Nando Costa e Idiota, que, a medio camino entre Murcia y Alicante, lleva desde 2018 ofreciendo los mejores cierres del festival.

Recopilamos: con estas confirmaciones, la quinta edición de WARM UP Estrella de Levante sigue armando un cartel de enorme calidad y diversidad, como es marca de la casa. Desde los himnos de cabezas de cartel históricos como Franz Ferdinand, Yo La Tengo, Vetusta Morla o Viva Suecia, hasta los nuevos valores del pop independiente estatal (Niña Polaca, Ralphie Choo, Trashi), pasando por el folk (Maestro Espada) o la electrónica (Hot Chip, Namasenda, Yung Prado), WARM UP vuelve a situar a la Región de Murcia como la sede del primer gran festival internacional de la temporada en España.

Este es el listado completo de artistas confirmados hasta la fecha:

Franz Ferdinand

Hot Chip

Vetusta Morla

Viva Suecia

Yo La Tengo

Amaia

Temples

Carolina Durante

Dorian

Iván Ferreiro

Second

León Benavente

Varry Brava

Carlos Sadness

Hope Tala

Namasenda

Ron Gallo

Natalia Lacunza

Cariño

Rocío Márquez y Bronquio

Mujeres

Niña Polaca

Judeline

Ralphie Choo

Trashi

Pablopablo

Yung Prado

Maestro Espada

Marta Movidas

Nico B.

Beatrix Weapons

Flash Show

¡y más por confirmar!

Los abonos tanto para los dos días de festival como el pack de abonos para #WARMUP2023 más la Welcome Estrella de Levante están ya disponibles solo hasta agotar cupo en warmupfestival.es/abonos/ o en Entradas.com. El precio irá subiendo conforme se vaya agotando el cupo.