Festivales: Tomavistas 2023 suma 11 nuevos artistas a su cartel

El festival Tomavistas 2023, que se celebrará en el Parque Enrique Tierno Galván de Madrid del 22 al 24 de junio, ha anunciado once nuevas confirmaciones y ha desvelado su cartel por días. Entre los nuevos artistas se encuentran La La Love You, Shego, La Paloma, Pip Blom, Margarita Quebrada, Playback Maracas, Niña Polaca y Blanco Palamera, además de Brava, Gazzi y HOFE X 4:40 gracias al programa #Jägermusic de Jägermeister. Estos se suman a otros grupos ya confirmados como Metronomy, The Vaccines, Ladytron, La Femme, La Casa Azul, Sidonie o Allah-Las. Los abonos y las entradas de día ya están a la venta en su web.

Sobre el festival: Tomavistas es un festival de música independiente que se celebra en Madrid desde 2014. Su propuesta se basa en ofrecer una experiencia diferente a los amantes de la música en directo, con un cartel variado y de calidad, en un entorno natural y sin masificaciones.

Fechas del festival: Tomavistas 2023 tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de junio, coincidiendo con las celebraciones del Día Europeo de la Música.

Lugar: El festival se desarrollará en el Parque Enrique Tierno Galván, un espacio verde situado al sur de la ciudad, cerca del río Manzanares y del Planetario.

¿A qué bandas han confirmado?

El festival ha anunciado recientemente once nuevas confirmaciones que se suman a su cartel. Entre ellas se encuentran La La Love You, una banda de punk-pop originaria de Parla que ha triunfado con su canción El Fin del Mundo; Shego, una banda que surge de la idea punk de la creatividad más primaria y atrevida; La Paloma, que llegan desde el madrileño barrio de Tetuán para revolver el panorama nacional con su noise pop; Pip Blom, formación holandesa que hace bedroom pop inspirado en el rock indie lo-fi de la década de 1990; Margarita Quebrada, una banda de valenciana influenciada por la electrónica experimental y el witch house; Playback Maracas, el proyecto musical de Álex Pérez, Eloi Martínez y Julian Álvarez; Niña Polaca, una formación con un sonido fuerte, único y arropado por una voz inconfundible; y Blanco Palamera, cuyo pop electrónico lleva desde 2018 abriendo su corazón desde la intimidad.

Además, el festival contará con la presencia de Brava, Gazzi y HOFE X 4:40, tres propuestas emergentes apoyadas por el programa #Jägermusic de Jägermeister, que apuesta por el talento nacional.

¿Qué otras bandas estaban ya confirmadas?

Además de las nuevas confirmaciones, el cartel de Tomavistas 2023 cuenta con otras bandas y artistas de renombre, como la británica Metronomy, que presentará su indie-electrónica en su último trabajo Metronomy Forever; los también ingleses The Vaccines, que harán vibrar al público con sus éxitos de indie-rock; los pioneros del electro-pop Ladytron, que regresaron en 2019 con un álbum homónimo tras siete años de silencio; los franceses La Femme, que sorprenderán con su mezcla de rock, pop y psicodelia; el proyecto musical del productor Guille Milkyway, La Casa Azul, que pondrá el toque colorido y divertido con su pop influenciado por el bubblegum, el synth-pop o la música disco; los veteranos y queridos Sidonie, que celebrarán sus 25 años de carrera con su disco El Regreso de Abba; los californianos Allah-Las, que traerán su rock con aires retro y surf; la artista Ana Fernández-Villaverde, más conocida como La Bien Querida, que deleitará con su pop elegante y sofisticado; los gallegos Triángulo de Amor Bizarro, que harán ruido con su noise-rock experimental y punk; los madrileños Depresión Sonora, que mostrarán su rock alternativo con influencias del grunge, el post-punk o el emo; y también los madrileños Los Punsetes, que harán bailar y reír con su indie-rock irónico y mordaz.