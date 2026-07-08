Cuatro días en el Iberdrola Music de Villaverde. Hasta 60.000 personas por jornada. Más de setenta artistas repartidos en varios escenarios bajo el sol de julio en Madrid. El Mad Cool Festival es, a estas alturas, uno de los grandes eventos musicales de Europa, y su edición de 2026, que celebra su décimo aniversario del 8 al 11 de julio, llega con un cartel de los que no se olvidan. Pero disfrutarlo de verdad depende tanto de lo que pasa en el escenario como de lo que pasa antes de llegar a él. Esta guía existe para que no pierdas ni un minuto de música por un despiste logístico.

El recinto: Iberdrola Music, en Villaverde

El Mad Cool 2026 vuelve al recinto Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, en el sur de Madrid. Un espacio amplio diseñado para grandes concentraciones de público, con varios escenarios, zonas de barras, restauración, áreas de descanso y servicios sanitarios distribuidos por todo el recinto.

La entrada principal para el público general está en la calle Laguna Dalga, frente a los números 36-38, a la altura de la calle Laguna de Cameros. El acceso para personas con movilidad reducida y prensa se encuentra también en Laguna Dalga, en las inmediaciones de la avenida Real de Pinto. El cambio de pulseras está habilitado igualmente en Laguna Dalga, cerca de la calle San Erasmo.

Lo primero que recomendamos: descarga el mapa oficial del recinto en el móvil antes de salir de casa. Dentro, la cobertura puede ser irregular y la batería se consume más de lo que parece. Llegar con el plano ya mirado marca la diferencia entre moverte bien entre escenarios o perderte los primeros diez minutos de tu concierto favorito cruzando el recinto a contracorriente.

Cómo llegar: el transporte público es tu mejor aliado

El festival, el Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes han coordinado un dispositivo de movilidad especial para las cuatro jornadas. La recomendación es unánime: olvídate del coche y usa el transporte público. Iberdrola Music tiene buena conexión y la organización ha reforzado frecuencias y horarios para que la llegada sea lo menos estresante posible.

Metro: la opción más directa es la Línea 3, con bajada en Villaverde Alto. Desde allí el recinto está a unos quince minutos a pie siguiendo la señalización. También puedes llegar por la Línea 12 (MetroSur), con parada en Los Espartales.

Cercanías: las líneas C4 y C5 tienen parada en Villaverde Alto, y la C3 en San Cristóbal Industrial, ambas con acceso peatonal al recinto. Es una alternativa muy cómoda si vienes desde el norte de Madrid o desde municipios del extrarradio.

Autobuses EMT: durante el día, varias líneas conectan con Villaverde Alto. Las más útiles son la línea 22 (Legazpi – Villaverde Alto, de 05:30 a 23:45), la 79 (Legazpi – Villaverde Alto, de 06:00 a 23:30) y la nocturna N14 (Cibeles – Villaverde Alto, de 23:40 a 05:50).

La vuelta a casa: lanzaderas gratuitas hasta las 3:30

Este es el punto donde más gente comete errores: planificar el acceso y olvidarse de la salida. En Mad Cool el último concierto termina bien entrada la madrugada (menos el miércoles, que acaba 00:30 horas), y lo que menos apetece es improvisar el transporte con el cuerpo en modo festival. La buena noticia es que el operativo nocturno está pensado para que vuelvas a casa sin drama.

Metro Línea 3 ampliado (gratuitos): La Línea 3 de Metro de Madrid ampliará su horario hasta las 02:00 h la madrugada del jueves y hasta las 03:30 h las madrugadas de viernes, sábado y domingo, exclusivamente para la salida del público del festival. El coste de esta apertura extraordinaria corre a cargo de la organización.

El servicio ampliado parte de Villaverde Alto, única estación donde se permite la subida de viajeros, con paradas en Legazpi, Embajadores y Sol, donde solo se permite la bajada.

Autobuses lanzadera de la EMT (gratuitos): conectan las inmediaciones de Villaverde Alto con Atocha, con parada intermedia en Legazpi. Horarios: de 00:30 a 02:00 en la madrugada del jueves, y de 01:30 a 03:30 en las madrugadas de viernes a domingo.

Línea C4 de Cercanías ampliada (gratuitos): Cercanías RENFE también ampliará su servicio de 00:30 h a 02:00 h la madrugada del jueves y de 01:30 h a 03:30 h las madrugadas de viernes, sábado y domingo, con salida desde Villaverde Alto. Este trayecto especial de vuelta de la C4 conectará Villaverde Alto con Atocha sin paradas intermedias, con un servicio gratuito para el usuario y sufragado íntegramente por Mad Cool Festival.

Consejo clave: identifica antes del último concierto qué lanzadera o estación te queda más cerca de tu zona. Esos minutos de organización al final de la noche valen mucho.

Si vas en coche, taxi o VTC

Iberdrola Music no dispone de aparcamiento propio para el volumen del festival, y las restricciones de tráfico en el entorno de Villaverde son importantes durante los cuatro días. Si aun así decides ir en coche, la única zona autorizada para subida y bajada de pasajeros es la calle Acebeda, junto a la confluencia con la calle San Ezequiel.

La parada oficial de taxis está en la calle San Eustaquio, entre las calles San Norberto y Resina. Los vehículos VTC tienen habilitada su zona de recogida en la esquina de la calle Valle de Tobalina con San Ezequiel, y solo podrán acceder los servicios previamente contratados (no se permite la espera sin reserva).

Qué puedes (y no puedes) llevar al recinto

En la entrada hay control de acceso y registro. Esta es la lista oficial de objetos prohibidos: envases de vidrio, cristal o recipientes rígidos; objetos metálicos contundentes o peligrosos; cascos de moto; maletas, sillas, sillas plegables o carritos; baterías portátiles de gran tamaño; bengalas, petardos, fuegos artificiales o punteros láser; armas o cualquier objeto susceptible de ser utilizado como arma; sustancias estupefacientes o ilegales; sprays o aerosoles de cualquier tipo (incluidos desodorantes o colonias); palos selfie; inflables de cualquier tipo o tamaño; paraguas (en caso de lluvia, opta por un chubasquero); y cualquier elemento que perturbe el desarrollo normal del evento o resulte ofensivo.

La organización se reserva el derecho de denegar el acceso a cualquier objeto no incluido en esa lista que considere peligroso.

Sobre comida y bebida: sí está permitido acceder con alimentos y bebidas en cantidades adecuadas al consumo propio. Las bebidas deben ir en envases de plástico o material similar sin tapón. Dentro del recinto hay además puntos de hidratación gratuita donde podrás rellenar tu botella. Con el calor de julio en Madrid, llegar ya hidratado y con algo de comer marca la diferencia.

La pulsera RFID: el festival es sin efectivo

El Mad Cool funciona como festival sin efectivo. Tu pulsera de acceso lleva incorporado un chip RFID que actúa también como monedero: puedes recargarla a través de la app oficial o en los puntos de recarga habilitados dentro del recinto, y toda la compra de bebidas y comida dentro se hace con ella.

El consejo es sencillo: recarga antes de entrar. Así evitas hacer cola en los puntos de recarga del recinto justo cuando más ganas tienes de llegar a un escenario. Si al final del festival te sobra saldo, la propia app te permite gestionarlo.

Lo que no puede faltar en tu mochila

Cuatro días de julio en Madrid son cuatro días de sol intenso, noches largas y mucho caminar. Esto es lo que no debería faltarte:

Protección solar: gorra o sombrero y crema solar son imprescindibles para las horas de tarde. El recinto tiene poca sombra natural y el sol en Villaverde en julio aprieta de verdad.

gorra o sombrero y crema solar son imprescindibles para las horas de tarde. El recinto tiene poca sombra natural y el sol en Villaverde en julio aprieta de verdad. Calzado cómodo: Iberdrola Music es un recinto grande y entre escenarios, barras y zonas de descanso vas a sumar kilómetros. Las zapatillas deportivas son tus aliadas.

Iberdrola Music es un recinto grande y entre escenarios, barras y zonas de descanso vas a sumar kilómetros. Las zapatillas deportivas son tus aliadas. Cargador portátil de tamaño reducido: las baterías portátiles de gran tamaño están prohibidas, pero las de tamaño reducido están permitidas. Con el uso del móvil para la app, el mapa y las fotos, la batería se agota antes de lo que esperas.

las baterías portátiles de gran tamaño están prohibidas, pero las de tamaño reducido están permitidas. Con el uso del móvil para la app, el mapa y las fotos, la batería se agota antes de lo que esperas. Tapones para los oídos: si piensas estar cerca de los escenarios durante horas, lo agradecerás. Protegen y, bien elegidos, no empeoran la experiencia sonora.

si piensas estar cerca de los escenarios durante horas, lo agradecerás. Protegen y, bien elegidos, no empeoran la experiencia sonora. Una capa ligera para la noche: las noches de julio en Madrid son cálidas, pero después de las dos de la madrugada y con el sudor del festival encima, algo de abrigo en las colas de la lanzadera puede marcar la diferencia.

Más allá de los escenarios: los espacios de los patrocinadores

El recinto del Mad Cool 2026 tiene mucho más que música. Los patrocinadores del festival habilitan cada año sus propios espacios dentro de Iberdrola Music, y vale la pena conocerlos antes de llegar para sacarles partido. Johnnie Walker vuelve a estar presente con The Bar España, su espacio de referencia en el festival: cócteles, ambiente y una apuesta por la música en directo que la marca lleva años manteniendo con coherencia. Si te apetece un descanso entre conciertos con algo bien servido en la mano, ya sabes dónde ir.

Imprescindible también el stand de Cantabria Labs, donde suelen repartir crema solar gratuita, algo que con el sol de julio en Villaverde tiene un valor incalculable. McDonald’s repite presencia con sus ya míticos McFlurry, el antídoto perfecto para el calor de la tarde. Marcas como Coca-Cola, Aperol y Omoda completan una zona de patrocinadores que invita al paseo entre actuaciones.

Como siempre, Mahou patrocina además dos de los escenarios del recinto (Mahou Cinco Estrellas y Mahou Reserva), que acogen buena parte de la programación de artistas emergentes. Si en algún momento te apetece estirar las piernas y conocer sus propuestas, ya sabes dónde ir.

Sobre el Mad Cool Festival

El Mad Cool Festival nació en Madrid en 2016 con una ambición clara: convertirse en uno de los grandes festivales de rock y música alternativa de Europa. En diez años lo ha conseguido. Lo que empezó en La Caja Mágica ha encontrado en el recinto Iberdrola Music de Villaverde su sede natural, un espacio concebido para albergar hasta 60.000 personas por jornada. Su décima edición cierra una primera década con un cartel que incluye a Foo Fighters, Nick Cave & The Bad Seeds, Pulp, Florence + The Machine, Lorde, Kings of Leon, Wolf Alice y decenas de artistas más, lo que lo convierte en la cita imprescindible del verano musical en España.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.