Huercasa Country Festival 2026 presenta un primer avance que celebra el presente y el futuro de la música americana en Riaza

El Huercasa Country Festival 2026 ya ha puesto en marcha su maquinaria y lo hace con un primer avance de cartel que confirma su papel como uno de los grandes encuentros de la música de raíces en España. Del 3 al 5 de julio, Riaza volverá a convertirse en un pequeño epicentro del country contemporáneo, la americana y el honky-tonk, con una programación que combina tradición, nuevas voces y una mirada abierta a las distintas sensibilidades del género. El festival, que viene de firmar en 2025 su edición más multitudinaria, mantiene su esencia: conciertos en el campo de fútbol de Las Delicias, el escenario Harvest dedicado a propuestas emergentes y las ya icónicas sesiones de country line dance en la Plaza Mayor.

El anuncio está encabezado por Brent Cobb, uno de los compositores más respetados de Nashville. Nacido en Georgia y nominado al Grammy, Cobb ha construido una carrera profundamente ligada al sur estadounidense, con canciones que mezclan country clásico, soul sureño y rock de carretera. Su música ha sido interpretada por figuras como Luke Combs o Miranda Lambert, y su presencia en Riaza refuerza la apuesta del festival por artistas con una identidad sólida y un vínculo real con la tradición.

Junto a él llega Emily Nenni, una de las voces más frescas del honky-tonk actual. Afincada en Tennessee, ha sabido recuperar el espíritu del country clásico sin caer en la nostalgia, combinando dureza, melancolía y una escritura directa. Tras su debut On the Ranch y el celebrado Drive & Cry, Nenni se ha consolidado como una de las artistas más prometedoras de Nashville, capaz de conectar con nuevas generaciones sin perder el pulso tradicional del género.

El avance también incluye a Alana Springsteen, representante de la nueva hornada del country-pop estadounidense. Con más de cien millones de reproducciones y un álbum conceptual como Twenty Something, la joven artista aporta una mirada generacional que amplía el espectro sonoro del festival. Desde el rock alternativo americano, Cracker suman su mezcla de guitarras, actitud y raíces, recordando por qué discos como Kerosene Hat siguen siendo esenciales para entender el cruce entre rock y country en los noventa.

La presencia europea llega con Brown Horse, cuarteto británico que se ha convertido en una de las propuestas más interesantes del nuevo country rock del continente. Presentarán Total Dive, un álbum que promete consolidar su sonido entre la melancolía, las guitarras abiertas y la influencia del indie contemporáneo. Completan este primer anuncio Rob Leines, figura de culto del outlaw country; Crowe Boys, dúo de armonías vocales que representa la nueva escena americana; y Juana Everett, cantautora que aporta una mirada íntima y narrativa desde la americana y el folk.

El festival mantiene su apuesta por una experiencia que va más allá de los conciertos: gastronomía saludable, conexión con el entorno natural de las Hoces del río Riaza y una identidad visual inspirada en el western clásico. Con el precio de los abonos fijado en 80€ y disponibles en su web oficial, Huercasa vuelve a reivindicar un modelo de festival pausado, cercano y profundamente ligado al territorio.

