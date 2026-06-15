Icónica Festival 2026: La mejor cita musical en Sevilla

Con una brillante edición por delante, Icónica Festival se postula como uno de los mejores festivales del verano. Y es que lo tiene todo: Cartel, entorno, diversidad. Ya solo el hecho de que se celebre en una ciudad como Sevilla es un punto a favor dada la belleza de dicha ciudad.

Desde principios de junio hasta mediados de julio se ofrece un cartel de lo más llamativo y que acoge todo tipo de estilos. A ser conciertos individuales, cada persona puede montarse su propio festival, creando el cartel de sus sueños. Con este line up se demuestra que la variedad y diversidad es el principal reclamo de este tipo de eventos.

Además, tiene como marco una de los lugares más bonitos del mundo: La Plaza de España de Sevilla. Un marco único para unas noches muy especiales. La oferta musical se completa como una impresionante oferta gastronómica para disfrutar de la experiencia del Icónica Festival al máximo.

Desgranando el cartel del Icónica Festival

Para la edición de 2026, han sacado la artillería pesada. Como comentamos, es un cartel variado, donde se han escuchado las tendencias y se ha buscado el equilibrio entre lo actual y los clásicos.

Como resultado hay nombres como La Plazuela + Califato 3/4, Lenny Kravitz, Marilyn Manson, Moby, Fat Boy Slim o The Prodigy; entre otros nombres. Una oportunidad única de ver conciertos especiales en un entorno de lujo. Hay que aprovechar estas oportunidades de ver este tipo de propuestas que rara vez se ven en gira y hacen que cada fecha sea especial.

El cartel completo se puede ver aquí así como la compra de entradas y sus tipos.

Sin duda se plantea una edición muy interesante, asentándose como una de las opciones más convenientes de la ruta de conciertos estivales. Larga vida al Icónica Festival.