Inverfest 2026 arranca con fuerza y confirma su lugar como el gran festival de invierno en España

La duodécima edición de Inverfest ya está aquí y promete ser una de las más completas de su historia. Con sede en Madrid, Bilbao y Zaragoza, el festival reunirá un total de 170 conciertos entre enero y marzo de 2026. La cita arrancará oficialmente el 3 de enero con el espectáculo de Destripando la Historia en el Movistar Arena y se extenderá hasta el 25 de marzo, con una programación que mezcla leyendas de la música en español, artistas emergentes y nombres internacionales que refuerzan su carácter ecléctico.

En Madrid, el festival desplegará 123 conciertos en 12 recintos, incluyendo espacios emblemáticos como La Riviera, Teatro Eslava, El Sol o el recién incorporado Live Las Ventas. Ya se han vendido más de 110.000 entradas y varios conciertos están agotados, como los tripletes de Carlos Ares y D.Valentino, además de los sold out de Sexy Zebras, Baiuca y Éxtasis. La programación también celebra aniversarios clave: los 50/70 años de Ramoncín, los 40 de Javier Corcobado, los 30 de La Habitación Roja, los 20 de Abraham Mateo, y los 30 de carrera de Ariel Rot, junto con el 20º aniversario del disco Pafuera Telarañas de Bebe.

El cartel incluye nombres de peso como Luz Casal, Kiko Veneno, 091, Ana Curra, además de figuras del flamenco contemporáneo como Israel Fernández, Niño de Elche junto a Raül Refree, y Ángeles Toledano. En el plano internacional destacan Estrellas de Buena Vista, Adam Green, Michael Marcagi, El Mató a un Policía Motorizado y The Clause, que cerrarán el festival. Bilbao y Zaragoza también suman propuestas potentes, con conciertos de Miguel Ríos, Pedro Guerra, Morgan, Andrés Suárez y el esperado sold out de Destripando la Historia en el Negufest bilbaíno.

La organización ya ha adelantado los primeros nombres de 2027: Víctor Manuel, Duncan Dhu y Sidecars, confirmando que Inverfest no solo es presente, sino también futuro. Sin duda, el festival madrileño se ha consolidado como uno de los referentes europeos en programación invernal, destacando por su capacidad de reunir géneros diversos y atraer tanto a público joven como veterano.

Inverfest o la apuesta por la música en directo en la época más fría del año

Inverfest nació en 2015 con la idea de transformar los meses más fríos del año en un espacio vibrante para la música en vivo, convirtiéndose en el festival de invierno por excelencia en España. Desde sus primeras ediciones en el Teatro Circo Price y La Riviera, el ciclo se ha caracterizado por una filosofía clara: ofrecer una programación diversa que combine estrenos de discos, inicios y cierres de giras, celebraciones de aniversarios y propuestas que anticipan las tendencias musicales del año.

A lo largo de sus más de diez ediciones, ha crecido hasta ocupar múltiples recintos en Madrid y expandirse a ciudades como Bilbao y Zaragoza, consolidando su identidad como un festival inclusivo y ecléctico, sin cabezas de cartel definidos, pero con una apuesta firme por la variedad estilística y la calidad artística.

Su trayectoria demuestra cómo un evento concebido para llenar el vacío cultural del invierno ha acabado por convertirse en referencia nacional, con más de 100.000 asistentes en algunas ediciones y una programación que abarca desde el rock y el pop hasta el flamenco, la electrónica y la música familiar.

