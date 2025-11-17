Jovanotti aterriza en el Cruïlla 2026 tras 15 años de espera

El Festival Cruïlla 2026 acaba de dar uno de los golpes más sonados de su historia: tras quince años de intentos, finalmente contará con la presencia de Jovanotti el próximo 11 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona. La noticia no es menor: hablamos de uno de los artistas más populares de Italia, capaz de llenar estadios con giras de más de 50 fechas y reunir a más de 600.000 espectadores en su país. Su confirmación se suma a un cartel que ya incluye nombres de peso como Pixies, David Byrne, Reneé Rapp, Two Door Cinema Club, Bomba Estéreo, Ezra Collective, Polo & Pan, Sampa The Great o Mishima, entre otros.

La llegada de Jovanotti al Cruïlla no solo responde a la insistencia de la organización, sino también a la voluntad del festival de apostar por artistas que son auténticas estrellas en sus países de origen, aunque no siempre formen parte del mainstream anglosajón. En este caso, el italiano Lorenzo Cherubini —su nombre real— representa una figura que ha sabido reinventarse desde los años ochenta, pasando del hip hop inicial a una fusión contemporánea de ritmos globales, electrónica y poesía. Su próximo disco, NIUIORCHERUBINI, verá la luz el 20 de noviembre de 2025 y promete encapsular su esencia artística como nunca antes.

El Cruïlla, que se celebrará del 8 al 11 de julio, refuerza así su identidad como festival diverso y abierto, capaz de reunir propuestas que van desde el indie internacional hasta la música urbana y las fusiones más arriesgadas. La presencia de Jovanotti añade un componente histórico: será la primera vez que el artista actúe en Barcelona dentro de este marco, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la edición.

De DJ de los ochenta a icono global: la aventura musical de Jovanotti

La carrera de Jovanotti es un ejemplo de evolución constante. Nacido en Roma en 1966, Lorenzo Cherubini comenzó como DJ en discotecas y radios locales antes de dar el salto a la música con su debut Jovanotti for President en 1988, un álbum que mezclaba rap y funk y lo convirtió en pionero del hip hop italiano. A partir de ahí, su discografía se expandió con trabajos como La mia moto (1989) y Una tribù che balla (1991), que consolidaron su estilo fresco y juvenil. Sin embargo, fue en los noventa cuando empezó a explorar sonidos más maduros y globales: discos como Lorenzo 1992 y Lorenzo 1994 marcaron su transición hacia una propuesta más ambiciosa, con letras que combinaban compromiso social y experimentación sonora.

En los 2000, Jovanotti se consolidó como uno de los artistas más versátiles de Italia. Álbumes como Buon Sangue (2005) y Safari (2008) mostraron su capacidad para fusionar pop, rock y electrónica, mientras que Ora (2011) y Lorenzo 2015 CC. lo confirmaron como un creador capaz de llenar estadios y conectar con varias generaciones. Su gira Jova Beach Party, iniciada en 2019, fue un fenómeno cultural: conciertos en playas italianas que reunieron a miles de personas en un formato híbrido entre festival y espectáculo personal.

Hoy, con más de tres décadas de trayectoria, Jovanotti sigue siendo un referente de innovación y energía. Su próximo lanzamiento, NIUIORCHERUBINI, apunta a ser un compendio de su esencia: una mezcla de ritmos globales, electrónica y poesía que refleja su visión cosmopolita. Con más de una decena de álbumes de estudio y una capacidad inigualable para reinventarse, el artista se mantiene como una figura clave en la música italiana contemporánea, y su llegada al Cruïlla 2026 confirma que su magnetismo trasciende fronteras.

