KALORAMA Madrid 2024: Nuestros imprescindibles

Madrid acogerá los próximos 29,30 y 31 de agosto su primera edición del festival Kalorama. Serán tres jornadas de música internacional y nacional que se celebrarán en el IFEMA de la capital madrileña. Por lo queb no puedes perder nuestras 10 recomendaciones.

THE KILLS (JUEVES 29. 19:40. STAGE 2. DOS)

Si alguna vez has sentido la electricidad de una guitarra que parece hablarte directamente al alma, entonces estás más que preparado para disfrutar del concierto de The Kills en Kalorama Madrid. El dúo, compuesto por Alison Mosshart y Jamie Hince, ha estado redefiniendo el rock con su estilo crudo y apasionado desde su debut en 2003 con Keep On Your Mean Side. Con cada álbum, han demostrado una capacidad inigualable para evolucionar sin perder su esencia. Su último trabajo, God Games, es una prueba de ello. Este álbum, lanzado tras una pausa de siete años, nos lleva a un viaje sonoro que mezcla su característico rock abrasivo con nuevas texturas y sonidos hipnóticos.

La química entre Mosshart y Hince en el escenario es palpable, y su energía es contagiosa. Su concierto, además, promete ser un despliegue combinado de su nuevo material junto con los clásicos que los han convertido en una banda de culto. Allí estaremos.

THE POSTAL SERVICE + DEATH CAB FOR CUTIE (JUEVES 29. 20:45. STAGE 1. UNO)

The Postal Service y Death Cab for Cutie continúan su icónica gira conjunta por su 20º aniversario. Durante 2023, ya estuvieron girando, pero debido a la alta demanda de sus seguidores ampliaron su gira también para este 2024. Actuarán esta noche en Barcelona y al día siguiente, podremos disfrutarlos en la capital madrileña.

Los discos de Give Up de The Postal Service,y Transatlanticism de Death Cab for Cutie están de aniversario y podremos oír sus grandes temas el próximo jueves 29 de agosto. Ambos comparten el mismo cofundador de las dos bandas, Benjamin Gibbard, y seguro que sonaran temas como Nothing Better o Such Great Heights, del primero, o The Sound of Settling o Lightness.

LCD SOUNDSYSTEM (JUEVES 29. 00:00. STAGE 1. UNO)

James Murphy y su banda han sido pioneros en la escena indie-electrónica desde principios de los 2000, fusionando el punk, el disco y el rock en una mezcla auténticamente única. Su reciente actuación en el festival All Points East en Londres fue un testimonio de su capacidad para hipnotizar a las masas, con una energía que hizo bailar a todos los presentes. Además, su set en Glastonbury 2024 fue descrito como una dosis eufórica de nostalgia y novedad, con Noel Gallagher y Dave Grohl entre el público, maravillados por la magia en el escenario.

Pero no es solo su legado lo que hace que LCD Soundsystem sea imperdible; es su constante evolución y relevancia. Este año, han lanzado nuevas canciones que han sido aclamadas por la crítica, demostrando que aún tienen mucho que ofrecer. Temas como Call the Police y American Dream no solo capturan la esencia de su sonido característico, sino que también reflejan una madurez y profundidad que solo se logra con años de experiencia. Así que, si buscas una noche donde la música te lleve en un viaje emocional y físico, donde cada nota y cada palabra te conecten con algo más grande, no puedes perderte la oportunidad de ver a LCD Soundsystem en vivo. Es más que un concierto; es una celebración de la música y la vida misma.

YARD ACT (VIERNES 30. 18:55. STAGE 2. DOS)

Yard Act, la banda de Leeds que ha revolucionado la escena musical con su estilo post-punk y letras mordaces, está de vuelta en Madrid con su segundo álbum, Where’s My Utopia?, y es una cita que no debes perderte. Este nuevo trabajo, producido junto a Remi Kabaka Jr. (conocido por su trabajo con Gorillaz), lleva su sonido a nuevas alturas, incorporando sintetizadores, líneas de bajo bailables y hasta cuerdas de orquesta. Además, cada concierto de Yard Act es una experiencia única, donde la sátira social se mezcla con ritmos contagiosos que te harán bailar y reflexionar al mismo tiempo. No es solo un espectáculo, es una inmersión en un mundo donde la crítica social se convierte en una fiesta sonora.

Además, la trayectoria de Yard Act es impresionante. Desde su debut en 2022 con The Overload, que fue preseleccionado para el Mercury Prize y alcanzó el segundo puesto en las listas oficiales, han demostrado ser una de las nuevas bandas más a tener en cuenta en el panorama. Imprescindible.

GOSSIP (VIERNES 30. 18:55. STAGE 2. DOS)

Liderados por la inigualable Beth Ditto, Gossip son unos maestros en conseguir la perfecta mezcla de punk, soul y dance. Tras una pausa de más de una década, el trío ha regresado con fuerza, presentando su nuevo álbum Real Power, producido por el legendario Rick Rubin.

Asistir a un concierto de Gossip en 2024 no es solo una oportunidad para revivir los éxitos que definieron una era, como Standing in the Way of Control, sino también para experimentar en vivo sus nuevas canciones, innovadoras y electrizantes como siempre. La química entre Ditto, Nathan “Brace Paine” Howdeshell y Hannah Blilie es palpable, así que no te pierdas la oportunidad de ser parte de esta celebración de la música y la libertad.

RAYE (VIERNES 30. 20:00. STAGE 1. STAGE 1. UNO)

Rachel Keen, o más bien conocida como RAYE a nivel internacional, es cantante y compositora. Obtuvo su mayor éxito junto a Jax Jones, colaborando juntos en el tema You Don’t Know Me. Hasta hace bien poco se la conocía en su papel como compositora para artistas como Beyoncé o Ellie Goulding, pero fue a raíz de ganar varios Brit Awards 2024 que la hizo imponerse como gran triunfadora de estos mismo y catapultarse como una de las mejores cantantes de la escena musical actual. La de Tooting, es una de las grandes voces del nuevo R&B y ha sido nominada en varias categorías, convirtiéndose en la artista más nominada desde la creación de los premios en 1977.

Tras separarse de antiguo sello, Polydor, lanzó su trabajo primer disco, My 21st Century Blues, como artista independiente. Estamos deseando verla el próximo sábado donde podremos disfrutar de algunos de sus temas en directo como Escapism, Worth It o Genesis, su último lanzamiento.

PRODIGY (VIERNES 30. 00:15. STAGE 2. DOS)

Desde sus inicios en los años 90, hay pocas bandas que puedan igualar la intensidad de The Prodigy sobre el escenario. El grupo británico ha redefinido el panorama de la música electrónica con su mezcla explosiva de techno, breakbeat y punk y éxitos icónicos como Firestarter y Breathe.

Tras la muerte de inolvidable e irremplazable Keith Flint, The Prodigy decidieron volver a los escenarios y demostrar que su espíritu rebelde y su pasión por la música seguían más vivos que nunca. Olvidar a Keith será imposible, pero sus compañeros se encargan de mantener muy viva y vigente su memoria en cada una de sus actuaciones. No te pierdas la oportunidad de ver a The Prodigy en vivo y vive una explosión de adrenalina que te dejará sin aliento y con ganas de más.

MASSIVE ATTACK (SÁBADO 31. 20:35. STAGE 1. STAGE 1. UNO)

El grupo de Bristol, Massive Attack, considerados como los fundadores del denominado trip hop, tiene sus origenes en The Wild Bunch, caracterizado por un estilo musical que fusionaba Hip-Hop y electrónica. A pesar de sus influencias, nuncan aceptaron se les etiquetará bajo el Trip-Hop, ya que sus canciones entremezclan otros géneros como el rock alternativo o la música electrónica, esta última quizá la más predominante.

No pisan nuestro país desde 2019, por lo que hay ganas de ver su espectáculo y aterrizarán en el escenario Uno a las 20.35. Solo esperamos escuchar temas como Teardrops, Paradise Circus o Angel, entre otros.

JUNGLE (SÁBADO 31. 22:25. STAGE 2. DOS)

Jungle, colectivo musical británico de música electrónica, R&B, soul y funk conformado en Londres, fundado por Tom McFarland y Josh Lloyd-Watson, presentaran por segunda vez su último trabajo, Volcano (2023), en Madrid. Tras sus conciertos por nuestro país en 2023, el 27 de octubre en Razzmatazz y 28 de octubre en Palacio Vistalegre.

Nos tienen acostumbrados a un espectáculo con generosas dosis de funk y nu-disco, con canciones bailables y que hacen que no lo puedas dejar de bailar mientras sus ritmos vibrantes invaden tu cuerpo. Acompañados de músicos y bailarines que recrean una sinergia perfecta en el escenario. Seguro que ya has escuchado algunos de sus últimos temas como Back on 74 o I’ve Been in Love, de su último disco, y no has dejado de bailarlos en todo este tiempo. ¡No te los puedes perder!

SAM SMITH (SÁBADO 31. 20:35. STAGE 1. STAGE 1. UNO)

Samuel Frederick Smith, o más conocido como Sam Smith, nos visita de nuevo tras su paso por el Mad Cool en 2023, donde nos dejó fascinados por su puesta en escena y carisma. Imposible no reconocer su voz entre muchas. Ha colaborado con numeros artistas de renombre, pero quizá uno de los más relevantes es Latch, junto a Disclosure. Aunque no fue hasta 20214 con su tema Stay With Me que le hizo catapultarse a la fama. Su álbum debut, titulado In the Lonely Hour se publicó en los mercados musicales británicos el 26 de mayo de 2014 a través del sello discográfico Capitol Records.

Con un repertorio incuestionable en que seguro que podremos oír Unholy, tema en el que colaboró junto a la alemana Kim Petras, o el remix de Like I Can, junto a la artista catalana, Aitana, uno de los temas más exitosos del británico, lanzado en 2014.