KALORAMA Madrid 2024: Ya hay horarios para la mejor despedida del verano

El festival KALORAMA Madrid se celebrará del 29 al 31 de agosto en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, presentando una programación diversa y emocionante. La primera edición del festival contará con artistas de renombre internacional como Sam Smith, Massive Attack, The Prodigy, Raye, LCD Soundsystem, The Postal Service + Death Cab For Cutie, Fever Ray, Jungle, Overmono y Peggy Gou.

El jueves 29 de agosto, el festival abrirá sus puertas a las 17:00h con actuaciones destacadas como English Teacher, Nation of Language, The Postal Service + Death Cab For Cutie y LCD Soundsystem en el ESCENARIO UNO. Joe Goddard y The Kills actuarán en el ESCENARIO DOS, cerrando la noche con el show A/V de Folamour. El ESCENARIO TRES estará dedicado al clubbing nacional con colectivos como Zsongo Club y EGO TRIP.

El viernes 30 de agosto será una jornada ecléctica con The Prodigy, Raye, Gossip, Yves Tumor y Tristán! en el ESCENARIO UNO. En el ESCENARIO DOS, se presentarán Soulwax, Overmono, Fever Ray, Yard Act y Colectivo Da Silva. El ESCENARIO TRES ofrecerá fiestas reconocibles en la capital como La Luz y Antídoto Club.

El sábado 31 de agosto, el festival culminará con Massive Attack, Sam Smith, Ezra Collective, Huda y Peggy Gou en el ESCENARIO UNO. El ESCENARIO DOS contará con Jungle, Olivia Dean y Monobloc, mientras que el ESCENARIO TRES acogerá la sesión CARBS y el colectivo MAREO.

Las entradas están disponibles en la página web del festival y en feverup.com.