Kasabian, Ginebras, Love of Lesbian y La Casa Azul encabezan la nueva tanda de confirmaciones del Low Festival 2026

El Low Festival 2026 sigue ampliando su cartel y lo hace con una segunda tanda de nombres que refuerzan su carácter ecléctico y festivo. La cita, que este año se traslada a Torrevieja para inaugurar una nueva etapa, contará con actuaciones de Kasabian, Love of Lesbian, Ginebras, La Casa Azul, Rufus T. Firefly, Aiko el Grupo, Los Chivatos y Nuevos Vicios. Todos ellos se suman a los ya anunciados Editors, Dani Fernández, Fangoria, Natalia Lacunza, Ojete Calor, Veintiuno y más, consolidando un cartel que promete convertir el Parque Antonio Soria en el epicentro musical del verano durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

La gran confirmación internacional llega de la mano de Kasabian, una de las bandas británicas más influyentes del rock alternativo del siglo XXI. Tras una etapa de renovación sonora, el grupo regresa con un directo electrizante y un repertorio cargado de himnos festivaleros. Según medios como NME, su último álbum Happenings (2024) ha sido recibido como un regreso a la energía cruda y directa que los caracteriza, con canciones como Algorithms y Darkest Lullaby que han revitalizado su propuesta en vivo.

Por su parte, Love of Lesbian celebran sus 25 años de carrera con Ejército de Salvación, un trabajo que recopila historias y emociones que han marcado su trayectoria. La banda catalana, una de las más queridas del panorama nacional, regresa al Low con un repertorio que mezcla nostalgia y actualidad. Ginebras, en plena ascensión, presentarán su tercer disco tras el lanzamiento del single Mi Diario, mientras que La Casa Azul, el proyecto de Guille Milkyway, volverá a llenar de luz y baile el recinto con su electro-pop cargado de fantasía.

La propuesta se completa con nombres de la escena alternativa nacional como Rufus T. Firefly, que presentarán Todas las Cosas Buenas, Aiko el Grupo con su irreverente pop-punk juvenil, y las nuevas promesas Los Chivatos y Nuevos Vicios, que llegan con discos recientes como Pulpa y Futuro Obsoleto. Con esta combinación de veteranos y emergentes, el Low Festival reafirma su posición como uno de los eventos imprescindibles del calendario musical español.

Abonos a la venta

Los abonos generales y VIP de #Low2026 ya están disponibles en www.lowfestival.es/abonos/ desde 69,99€ (cupo limitado). Por su parte, la organización también ha anunciado un descuento especial para empadronados en Torrevieja que podrán conseguir su abono a precio reducido.