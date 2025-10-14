Katy Perry encabeza un Río Babel 2026 que promete baile, color y pop global

El Festival Río Babel 2026 ya ha soltado sus primeras bombas y no ha escatimado en ambición: Katy Perry, Bomba Estéreo y La Casa Azul serán los protagonistas de su jornada estelar el sábado 5 de julio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid. La novena edición del evento madrileño, que se celebrará del 3 al 5 de julio, vuelve a apostar por una mezcla explosiva de sonidos latinos, pop internacional y electrónica festiva, consolidando su reputación como uno de los encuentros musicales más vibrantes del verano español.

La gran atracción será Katy Perry, que ofrecerá su único concierto en España en 2026. La artista estadounidense, con más de 143 millones de canciones vendidas y 115.000 millones de reproducciones, llega en plena promoción de su nuevo álbum 143, que diversos han descritocomo “una vuelta a su esencia pop más emocional y directa”. Con clásicos como Roar, Firework o Dark Horse, y una puesta en escena siempre espectacular, su actuación promete ser uno de los momentos más esperados del año.

Desde Colombia, Bomba Estéreo aportará su mezcla de cumbia, electrónica y reggae, con un directo que ha sido aplaudido por medios como Rolling Stone por su “capacidad de convertir cualquier escenario en una pista de baile psicodélica”. Por su parte, La Casa Azul, el proyecto de Guille Milkyway, celebrará sus 25 años de carrera con un show que, tras llenar el WiZink Center y el Sant Jordi Club, se ha convertido en sinónimo de pop, nostalgia y felicidad colectiva.

La preventa arranca el martes 21 de octubre a las 12:00, y la venta general el miércoles 22 a través de . El recinto contará con lanzaderas, metro, autobuses y parkings gratuitos, además de servicios adaptados para personas con movilidad reducida. Río Babel reafirma así su compromiso con la accesibilidad, la sostenibilidad y la diversidad cultural.

Katy Perry: del pop mainstream al empoderamiento global

Katy Perry irrumpió en la escena pop en 2008 con One of the Boys, un debut que incluía el polémico pero exitoso I Kissed a Girl. Su consagración llegó con Teenage Dream (2010), un álbum que igualó el récord de Michael Jackson al colocar cinco singles en el número uno del Billboard Hot 100: California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T. y Last Friday Night (T.G.I.F.). Desde entonces, ha mantenido una presencia constante en la cultura pop con discos como Prism (2013), Witness (2017) y Smile (2020), cada uno reflejando distintas etapas de su evolución artística y personal.

En 2024, Perry lanzó 143, un álbum que, según The Line of Best Fit, “recupera la vulnerabilidad emocional de sus primeros trabajos, pero con una madurez lírica que la sitúa en una nueva liga del pop adulto”. Su gira mundial ha sido celebrada por medios como Consequence por su “capacidad de conectar con audiencias multigeneracionales sin perder su esencia escénica”. Más allá de la música, Katy Perry ha sido una figura clave en campañas de empoderamiento femenino y derechos LGTBQ+, consolidando su influencia más allá de los charts.

Bomba Estéreo: tropicalismo digital con alma global

Formada en Bogotá en 2005 por Simón Mejía y liderada por la carismática Li Saumet, Bomba Estéreo ha sido pionera en fusionar ritmos tradicionales colombianos con electrónica, psicodelia y pop. Su álbum Amanecer (2015) les catapultó internacionalmente gracias a temas como Soy Yo, convertido en himno de autoafirmación y diversidad. Desde entonces, han girado por festivales como Coachella, Glastonbury y Vive Latino, y han colaborado con artistas como Will Smith y Bad Bunny.

Su último disco, Deja (2021), fue nominado al Grammy Latino y al Grammy anglosajón, y recibió elogios de Stereogum por su “capacidad de crear paisajes sonoros que son a la vez íntimos y expansivos”. En directo, Bomba Estéreo despliega una energía contagiosa que convierte cada concierto en una experiencia multisensorial. Su presencia en Río Babel 2026 no solo refuerza el puente entre América y España que el festival promueve, sino que garantiza una noche de baile, conexión y celebración de la identidad latinoamericana contemporánea.

La Casa Azul: 25 años de pop brillante, nostalgia y revolución emocional

La Casa Azul es mucho más que una banda: es el universo sonoro y visual creado por Guille Milkyway, productor, compositor y multiinstrumentista barcelonés que lleva desde 1997 redefiniendo el pop en español. Su propuesta mezcla bubblegum pop, sunshine pop, europop, disco y synthpop con una sensibilidad melódica única y una estética retrofuturista que ha conquistado tanto a la crítica como al público. Aunque en sus inicios se presentó como un grupo ficticio con avatares animados, con el tiempo Milkyway asumió el protagonismo escénico, convirtiéndose en un referente absoluto del pop independiente nacional.

Su discografía incluye joyas como Tan simple como el amor (2003), La revolución sexual (2007), La Polinesia meridional (2011) y La gran esfera (2019), cada uno marcando una evolución en sonido y ambición. Canciones como Superguay, La fiesta universal, Podría ser peor o Nunca nadie pudo volar son himnos generacionales que combinan euforia bailable con letras introspectivas y existencialistas. Además, Guille Milkyway ganó el Goya a Mejor Canción Original por Yo también (2010), demostrando su versatilidad más allá del circuito indie.

En directo, La Casa Azul ofrece espectáculos envolventes con visuales caleidoscópicos, coreografías y una energía contagiosa que convierte cada concierto en una celebración colectiva. Su participación en Río Babel 2026 no solo conmemora sus 25 años de trayectoria, sino que promete ser una de las actuaciones más emotivas y festivas del festival. Como señala Elefant Records, su sello de siempre, “no hay comparación posible: su identidad es propia e inconfundible”.

