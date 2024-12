Kings of Leon, Duki y Bryan Adams encabezan el cartel de O Son Do Camiño 2025

El festival gallego O Son Do Camiño ha revelado los primeros nombres de su edición 2025, que se celebrará del 12 al 14 de junio en O Monte do Gozo, Santiago de Compostela. Entre los artistas destacados se encuentran Kings of Leon, Duki y Bryan Adams.

O Son Do Camiño ha anunciado un impresionante cartel para su sexta edición, consolidándose como el festival más grande del norte de España. Con el apoyo de la Xunta de Galicia y Estrella Galicia como principal sponsor privado, el evento promete ser una cita ineludible para los amantes de la música. Los abonos estarán disponibles a partir del 19 de diciembre a las 11AM en la página oficial del festival.

Entre los artistas confirmados destacan Kings of Leon, que visitarán Galicia por primera vez, y Duki, el líder del trap latino, presentando su último álbum AMERI. Bryan Adams, icono del rock clásico, también se unirá al cartel, junto a Estopa, celebrando más de dos décadas de éxitos. La música urbana estará representada por Bad Gyal, mientras que Franz Ferdinand y Amaral aportarán su energía y carisma al escenario principal.

El festival también contará con actuaciones de Steve Aoki, Kase.O, Mikel Izal, Dani Fernández, Lia Kali, Carolina Durante, Juan Magán, La La Love You, Nil Moliner, Siloé, Marlena, The Rapants, Dollar Selmouni, Merino, Galician Army y Taïn. Además, el Escenario SON Electro presentará una selección de música electrónica con artistas como Adiel, Áme (Live), Andrés Campo, Barbara Lago, Desfase, Dennis Cruz, Honey Dijon, Indira Paganotto, Jayda G, Mano Le Tough, Tsha, Viviana Casanova, Benwal, Vendez y Yahaira.

O Son Do Camiño 2025 promete ser una experiencia inolvidable con un cartel repleto de estrellas internacionales y nacionales. Los fans de la música no querrán perderse esta oportunidad de disfrutar de sus artistas favoritos en un entorno espectacular. ¡Nos vemos en O Monte do Gozo!

