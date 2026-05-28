A un mes exacto de su debut, La Bodega Live desvela el cartel completo de su primera edición: el próximo 27 de junio, Bodegas Franco-Españolas de Logroño acogerá las actuaciones de Gara Durán, Shinova, Sao y Ultraligera en directo, más los DJ sets de Pau Ornia y Oski. Las entradas están a punto de agotarse en esta primera edición organizada por Promociones Iregua.

Cuatro escenarios y un vino: la fórmula imbatible en La Rioja

La propuesta de La Bodega Live no es la del festival genérico que podría celebrarse en cualquier descampado. El recinto —Bodegas Franco-Españolas, más de 135 años de historia en el centro de Logroño y más de 80.000 visitas en 2025— forma parte del espectáculo tanto como el cartel. Cuatro escenarios repartidos por sus patios y naves históricas ofrecen itinerarios distintos para un mismo día.

El peso musical recae en el Escenario Más Diamante, que reúne a Gara Durán, Shinova y Ultraligera: tres sensibilidades distintas del pop-rock estatal que, juntas, toman el pulso a la escena nacional en 2026. El Escenario Tinos Bordón acoge a Sao, uno de los nombres emergentes con más recorrido del momento. La noche continúa con Pau Ornia en el Escenario Diamante y Oski en el Escenario The Art Company, cerrando la jornada con sesiones de DJ que alargan la fiesta hasta tarde.

El cartel es también un mapa generacional interesante: Shinova, referentes consolidados del indie-rock vizcaíno con quince años de trayectoria, conviven con Gara Durán y Ultraligera, dos de las apuestas más sólidas de la nueva hornada. Que los tres compartan escenario en un evento de primera edición dice bastante de las ambiciones del proyecto.

El Viaje del Diamante: cuando la bodega se convierte en parte del espectáculo

Más allá de la música, La Bodega Live propone «El Viaje del Diamante», un recorrido libre por cuatro estaciones que recorre la evolución del vino más emblemático de la casa: desde el Diamante Clásico de 1891 en la zona de Durmientes hasta el Más Diamante, el primer Red Blend de Rioja elaborado con viñas de más de 40 años, en la Sala Diamante. En medio, paradas en la sala de barricas con el Talla de Diamante y en la nave de barricas con el Diamante Crianza.

A este itinerario se suma el winebar de Más Diamante, con dos cócteles de autor creados para la ocasión —«El Tinto de Nuestro Verano» y «El Diamantonic de Manzana»— y sorpresas que completarán una tarde que, sobre el papel, mezcla con coherencia la tradición innovadora de la bodega y una forma actual de disfrutar el vino. Sorteos y sesiones de tatuajes en vivo completan la propuesta. No es patrocinio disfrazado de experiencia: el vino aquí es hilo conductor, no telón de fondo.

Con las entradas cerca del agotamiento, La Bodega Live encara su recta final como una de las citas del arranque del verano en Logroño. Las entradas están disponibles en labodegalive.com.

Nueva energía desde Bizkaia

Shinova nacieron en 2008 en Bérriz, un pequeño municipio de Vizcaya, de la mano de Gabriel de la Rosa (voz) y Ander Cabello (bajo). Su nombre —combinación de chi (energía) y nova (nueva)— anticipaba un proyecto que evolucionaría desde un sonido inicial cercano al metal y el rock más crudo hasta el pop-rock alternativo con el que llevan años llenando escenarios. Sus primeros discos, Latidos (2009) y La Ceremonia de la Confusión (2011), les construyeron una base sólida de seguidores antes de dar el salto a Maldito Records con Ana y el Artista Temerario (2014), que marcó su madurez sonora. Volver (2016) los llevó a Warner Music Spain y al Top 50 nacional.

La confirmación definitiva llegó con Cartas de Navegación (2018) y, sobre todo, con La Buena Suerte (2021), su primer Disco de Oro gracias a «La Sonrisa Intacta». Su séptimo trabajo, El Presente (2024), debutó directo al número 1 en España: doce canciones que los propios miembros definen como el momento más consciente y maduro de su carrera. Que en 2026 sigan sumando sold outs y apareciendo en carteles de primera fila —como este La Bodega Live— es la consecuencia lógica de una banda que nunca se ha acomodado.

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