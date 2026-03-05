La Carbonería del Galván inaugura un nuevo ciclo musical en Madrid con un cartel que mezcla tradición, mestizaje y pop alternativo

La capital suma una nueva cita imprescindible a su verano musical con el nacimiento de La Carbonería del Galván, un ciclo de conciertos que celebrará su primera edición del 24 de junio al 8 de julio en el Parque Enrique Tierno Galván. La propuesta, impulsada por La Carbonería, llega con una intención clara: convertir uno de los pulmones verdes del sur de Madrid en un espacio vivo donde la música no solo se escuche, sino que se habite. El avance de cartel reúne a nombres que representan distintas sensibilidades de la escena estatal, desde el folclore contemporáneo hasta el pop alternativo, pasando por el mestizaje y la canción de autor.

Entre los protagonistas destaca Rodrigo Cuevas, uno de los artistas más singulares del panorama actual gracias a su reinterpretación del folclore y a unos directos que combinan tradición, electrónica y teatralidad. Junto a él, Miss Caffeina aportarán la vertiente más pop del cartel, consolidando su presencia como una de las bandas que mejor han conectado con el público masivo desde la escena alternativa. La programación también incluye a Gigantes, el proyecto del tenor Zapata, que reunirá a varios invitados con una orquesta sinfónica para una propuesta de gran formato.

El espíritu festivo llegará de la mano de los incombustibles Gipsy Kings, cuya rumba ha trascendido generaciones y fronteras, mientras que Kiko Veneno aportará su inconfundible mezcla de flamenco, rock y canción popular, un sello que lo ha convertido en figura esencial del mestizaje musical en España. Completan este primer avance Albert Pla, siempre imprevisible y dueño de un universo escénico propio, y Marwan, uno de los nombres más destacados de la canción de autor contemporánea. El ciclo promete seguir ampliando su programación en las próximas semanas, reforzando una identidad que apuesta por la diversidad sin perder coherencia.

La Carbonería del Galván no quiere ser un festival al uso, sino una experiencia completa. El recinto contará con una propuesta gastronómica diseñada para acompañar la música y permitir que el público recorra el espacio a su ritmo, disfrutando del entorno y de la energía del parque. La organización subraya que cada noche tendrá un pulso propio, con conciertos concebidos como pequeños rituales al aire libre. El apoyo de Banco Mediolanum, Cerveza El Águila y Atresmedia refuerza la apuesta por consolidar esta cita como una referencia del verano madrileño.

Cartel de La Carbonería del Galván 2026